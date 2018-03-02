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сегодня, 13:05 1

У благовещенского «фонаря» конфисковали около полутора тысяч китайских буклетов

У благовещенского «фонаря» конфисковали около полутора тысяч китайских буклетов
Фото: youtube.com

Благовещенский городской суд вынес решение по мужчине, который пытался нелегально провезти из Хэйхэ в Благовещенск около полутора тысяч рекламных буклетов. Печатная продукция рекламировала китайскую зубную клинику.

С незадекларированной продукцией мужчину остановили на благовещенской таможне. В его багаже при досмотре обнаружили 1 397 рекламных буклетов с надписью «Государственная стоматологическая больница города Хэйхэ в Китае», общим весом более 7 килограммов. Рыночная стоимость товара составила 3 143 рубля 25 копеек, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

По словам мужчины, обнаруженный товар ему не принадлежал и ввозился не для личного пользования, а по просьбе другого лица. В связи с этим товар подлежал декларированию. Административный материал в отношении благовещенского «фонаря» рассматривал городской суд. Смягчающим обстоятельством стало признание мужчиной вины, а также то, что, по имеющимся данным, административное правонарушение он совершил впервые.

По решению суда, все ввезенные рекламные буклеты у нарушителя конфискованы.

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#закон #происшествия #суды #таможня #торговля

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Комментарии
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  • Gelo

    Gelo
    3 часа назад

    ...суд вынес решение по мужчине...

    Амур.инфо,суд выносит решение о составе преступления, нарушения и наказывает виновного, а не выносит решения по мужчинам и женщинам...

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