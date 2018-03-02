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Амурские пенсионеры атакуют Пенсионный фонд, рассчитывая на доплату за стаж

Амурские пенсионеры атакуют Пенсионный фонд, рассчитывая на доплату за стаж
Фото: infinica.ru

Амурские пенсионеры стали массово обращаться в отделения Пенсионного фонда с требованием начислить доплаты за многолетний стаж. Поводом стала информация, опубликованная в Интернете.

Пенсионный фонд сообщает – специальной доплаты к пенсии за стаж 30-40 и более лет не предусмотрено законодательством России. С подобными обращениями амурские пенсионеры обращаются на горячую линию и страницы в социальных сетях регионального отделения. Люди называют разные суммы доплаты – от двух, трех и до нескольких десятков тысяч рублей. Некоторые говорят о начислении поощрительных баллов за каждый отработанный год на пенсии.

Заработанный к моменту выхода на пенсию стаж учитывается при первоначальном ее назначении, пояснили в амурском отделении Пенсионного фонда. В случае, если пенсионер продолжает работать, ежегодно с 1 августа пенсия увеличивается с учетом страховых взносов, уплаченных работодателем в предыдущем году. Все периоды трудовой деятельности – и до момента назначения пенсии, и после – учтены в размере получаемой выплаты.

«Увеличить размер пенсии в рамках действующего законодательства можно, отложив ее назначение. То есть попросту не обращаться за пенсией при достижении необходимого возраста. Так, например, при обращении за пенсией через 5 лет после достижения пенсионного возраста фиксированная выплата к пенсии увеличится на 36 %, а сама страховая пенсия – на 45 %. Если через 10 лет, то фиксированная выплата вырастет в 2,11 раза, а пенсия – в 2,32 раза», – рассказывает начальник отдела организации назначения и перерасчета пенсий ОПФР по Амурской области Наталья Кучеренко.

Даже когда пенсия уже назначена, граждане имеют право отказаться от нее, чтобы через год или несколько лет получать выплату в повышенном размере с премиальными коэффициентами.

Проконсультироваться амурчане могут по телефонам горячей линии отделения ПФР по Амурской области: 8(4162) 202-400.

Просмотров всего: 3294

#Пенсионный фонд

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Комментарии
Показать все (19) Обсудить на форуме
  • belka717

    belka717
    8 часов назад

    Наше местное правительство никогда не думало и не будет думать о пенсионерах. Бедные люди! Какой-то рубль и то не хотят добавить, а наоборот - желают урезать, чтобы пенсионеры скорей поумирали. Это очень плохо в нашей жизни города Благовещенска, по сравнению с крупными городами, там совсем всё по-другому, местные власти больше проявляют заботы.

  • Артюхина В.А.(ver 2.1)

    Артюхина В.А.(ver 2.1)
    8 часов назад

    А если обратится через 30 лет за пенсией - можно смело умножать на 10!.

    Капец - придумали СпортЛото". Позоруха и презрение к придумавшим.

  • sind

    sind
    7 часов назад

    А если вообще не обращаться? На сколько увеличится

  • Victrix

    Victrix
    6 часов назад

    sind

    А если вообще не обращаться? На сколько увеличится



    Грамм на двести....

  • Tina22

    Tina22
    6 часов назад

    Victrix

    sind

    А если вообще не обращаться? На сколько увеличится



    Грамм на двести....



    В гроб с довеском.

  • Туж2

    Туж2
    6 часов назад

    Амурские пенсионеры атакуют Пенсионный фонд...

    ................................................................

    свиньёй идут

    или цепью?

  • Victrix

    Victrix
    6 часов назад

    Туж2

    Амурские пенсионеры атакуют Пенсионный фонд...

    ................................................................

    свиньёй идут

    или цепью?



    Штурмовыми группами.

  • Туж2

    Туж2
    5 часов назад

    Victrix

    Туж2

    Амурские пенсионеры атакуют Пенсионный фонд...

    ................................................................

    свиньёй идут

    или цепью?



    Штурмовыми группами.



    это правильно.

  • каспер2

    каспер2
    5 часов назад

    зато идут стадом голосовать за ******

  • belka717

    belka717
    5 часов назад

    Артюхина В.А.(ver 2.1)

    А если обратится через 30 лет за пенсией - можно смело умножать на 10!.

    55+30 = 85 ( женщины, 90 - мужчины). Не все смогут работать до этих лет.

  • Severus

    Severus
    5 часов назад

    Призываю всех пенсионеров не отдавать свой голос Путину, а вообще игнорировать выборы (не ходить)или отдать свой голос кому нибудь другому. Не верте Путину, он лгун

  • belka717

    belka717
    5 часов назад

    Severus

    Призываю всех пенсионеров не отдавать свой голос Путину, а вообще игнорировать выборы (не ходить)или отдать свой голос кому нибудь другому. Не верте Путину, он лгун



    Лично вас он обманул? И в чём интересно? Не саботируйте, тут сидят разные люди, у каждого своё мнение и выбор за кого голосовать они, наверняка, уже сделали.

  • Хмык

    Хмык
    5 часов назад

    belka717

    Severus

    Призываю всех пенсионеров не отдавать свой голос Путину, а вообще игнорировать выборы (не ходить)или отдать свой голос кому нибудь другому. Не верте Путину, он лгун



    Лично вас он обманул? И в чём интересно? Не саботируйте, тут сидят разные люди, у каждого своё мнение и выбор за кого голосовать они, наверняка, уже сделали.



    Лично всех и каждого. Своими обещаниями, своим враньем про санкции, кидаловом с деньгами, с ростом цен, с ростом тарифов, со смешными зарплатами, ценами на бензин, электроэнергию.... и нет этому списку конца.



  • Solorom

    Solorom
    5 часов назад

    Victrix

    Туж2

    Амурские пенсионеры атакуют Пенсионный фонд...

    ................................................................

    свиньёй идут

    или цепью?



    Штурмовыми группами.



    После атаки на ГАИ и с новыми правами наперевес

  • Gelo

    Gelo
    3 часа назад

    А что с правами не так? При чем ГАИ?

  • Я сама

    Я сама
    3 часа назад

    Наивные((( Это ж последние поколения доверчивых людей... Следующие будут не просто жестче, а реально жесткими и жестокими...

  • Victrix

    Victrix
    2 часа назад

    Gelo

    А что с правами не так?



    С правами все не так. Представьте себе что вы каждые пять лет после окончания ВУЗа будете сдавать госэкзамены, или олимпийский чемпион будет переподтверждать олимпийский рекорд.

  • Гришка

    Гришка
    2 часа назад

    Victrix

    Gelo

    А что с правами не так?



    С правами все не так. Представьте себе что вы каждые пять лет после окончания ВУЗа будете сдавать госэкзамены, или олимпийский чемпион будет переподтверждать олимпийский рекорд.



    И что? Во многих странах специалисты обязаны каждые пять лет проходить переподготовку и сдавать квалификационные экзамены. В первую очередь это касается врачей,инженеров,чиновников,учителей. Ежегодное повышение зарплаты опять же происходит после подтверждения квалификации.

  • ООШШ

    ООШШ
    36 минут назад

    Очень жалко пенсионеров,которым раз в год добавляют в лучшем случае 500 рублей,а малоимущим пенсионерам вообще заморозили пенсию на уровне 2016 года,так решили местные депутаты из заксобрания Амурской области,которые большинством из фракции Единая Россия проголосовали за это!Пенсионеры верят,что им когда то больше добавят,вот и в этот раз кто-то пошутил над ними,иначе бы они не пришли в пенсионный фонд,очень жестоко поступают с ними.

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