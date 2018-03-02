Амурские пенсионеры атакуют Пенсионный фонд, рассчитывая на доплату за стаж

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Амурские пенсионеры стали массово обращаться в отделения Пенсионного фонда с требованием начислить доплаты за многолетний стаж. Поводом стала информация, опубликованная в Интернете.

Пенсионный фонд сообщает – специальной доплаты к пенсии за стаж 30-40 и более лет не предусмотрено законодательством России. С подобными обращениями амурские пенсионеры обращаются на горячую линию и страницы в социальных сетях регионального отделения. Люди называют разные суммы доплаты – от двух, трех и до нескольких десятков тысяч рублей. Некоторые говорят о начислении поощрительных баллов за каждый отработанный год на пенсии.

Заработанный к моменту выхода на пенсию стаж учитывается при первоначальном ее назначении, пояснили в амурском отделении Пенсионного фонда. В случае, если пенсионер продолжает работать, ежегодно с 1 августа пенсия увеличивается с учетом страховых взносов, уплаченных работодателем в предыдущем году. Все периоды трудовой деятельности – и до момента назначения пенсии, и после – учтены в размере получаемой выплаты.

«Увеличить размер пенсии в рамках действующего законодательства можно, отложив ее назначение. То есть попросту не обращаться за пенсией при достижении необходимого возраста. Так, например, при обращении за пенсией через 5 лет после достижения пенсионного возраста фиксированная выплата к пенсии увеличится на 36 %, а сама страховая пенсия – на 45 %. Если через 10 лет, то фиксированная выплата вырастет в 2,11 раза, а пенсия – в 2,32 раза», – рассказывает начальник отдела организации назначения и перерасчета пенсий ОПФР по Амурской области Наталья Кучеренко.

Даже когда пенсия уже назначена, граждане имеют право отказаться от нее, чтобы через год или несколько лет получать выплату в повышенном размере с премиальными коэффициентами.

Проконсультироваться амурчане могут по телефонам горячей линии отделения ПФР по Амурской области: 8(4162) 202-400.