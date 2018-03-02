Тема полуденного «Эха Москвы в Благовещенске»: женская доля

В дневном эфире «Эха Москвы в Благовещенске» в эфир выйдет программа «Кабинет психолога». На тему «Женская доля» ведущая Екатерина Кузьмина поговорит с психологом Галиной Яремовской.

Дневной разворот проведут Екатерина Кузьмина и Алексей Воскобойников.

В вечернем эфире – программа «Без ансамбля». Ее проведет Екатерина Кузьмина.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM.

Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы и принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5

Прямая трансляция интервью с гостем в Instagram - с 12:05 до 12:30. Аккаунт echo101_5.

Вы также можете предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.