В Благовещенске из-за порыва два дома второй день живут без воды

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Два многоквартирных жилых дома Благовещенска – № 3 и № 5 по улице Пушкина – второй день остаются без водоснабжения. Воду отключили после того, как обнаружился порыв.

Ремонтные работы начались в четверг, 1 марта, однако их не завершили до сих пор, так как не удалось обнаружить место течи.

В пресс-службе «Амурских коммунальных системах» пояснили, что за первый день было прокопано 18 метров, но место аварии не нашли. В пятницу работы продолжились.

«Работа осложнена погодными условиями – земля промерзла на три метра, поэтому копать ее непросто,– добавили в пресс-службе. – Специалисты планируют сегодня до конца рабочего дня найти и устранить неполадки. Однако итог работы зависит от многих факторов: как быстро обнаружат течь и насколько серьезны повреждения водопровода».