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сегодня, 11:45 6

В Благовещенске из-за порыва два дома второй день живут без воды

В Благовещенске из-за порыва два дома второй день живут без воды
Фото: smolnarod.ru

Два многоквартирных жилых дома Благовещенска – № 3 и № 5 по улице Пушкина – второй день остаются без водоснабжения. Воду отключили после того, как обнаружился порыв.

Ремонтные работы начались в четверг, 1 марта, однако их не завершили до сих пор, так как не удалось обнаружить место течи.

В пресс-службе «Амурских коммунальных системах» пояснили, что за первый день было прокопано 18 метров, но место аварии не нашли. В пятницу работы продолжились.

«Работа осложнена погодными условиями – земля промерзла на три метра, поэтому копать ее непросто,– добавили в пресс-службе. – Специалисты планируют сегодня до конца рабочего дня найти и устранить неполадки. Однако итог работы зависит от многих факторов: как быстро обнаружат течь и насколько серьезны повреждения водопровода».

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#ЖКХ #происшествия

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Комментарии
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  • ФилВер

    ФилВер
    9 часов назад

    А по адресу Краснофлотская 53 люди не живут??? Нас можно не считать??? Второй день без воды и наш дом 120 квартир

  • Мару86

    Мару86
    9 часов назад

    ФилВер

    А по адресу Краснофлотская 53 люди не живут??? Нас можно не считать??? Второй день без воды и наш дом 120 квартир



    Да, вас можно не считать.

  • Артюхина В.А.(ver 2.1)

    Артюхина В.А.(ver 2.1)
    8 часов назад

    1. Работа осложнена погодными условиями – земля промерзла на три метра

    Ну ... глубина промерзания - это не погодные условия, а вполне себе такая нормативка СП 22.1330.2011.

    2. На фотографии к статье - участок наружной теплотрассы, проложенной в каналах.

  • Kats

    Kats
    7 часов назад

    Это вообще левая фотка - не из нашего двора. Управляйка хоть бы объявления расклеила с графиком подвоза воды. А то вроде как все нормуль, сидите по хатам и радуйтесь, что хотя бы тепло....Привет мЕру от благодарных горожан. Классная подготовка к зиме!

  • Геральт

    Геральт
    6 часов назад

    Kats

    Это вообще левая фотка - не из нашего двора. Управляйка хоть бы объявления расклеила с графиком подвоза воды. А то вроде как все нормуль, сидите по хатам и радуйтесь, что хотя бы тепло....Привет мЕру от благодарных горожан. Классная подготовка к зиме!



    при чем тут зима - весна на дворе. к ней не готовились.



  • Kats

    Kats
    6 часов назад

    А, ну да, я как-то не подумала)

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