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сегодня, 11:39 15

Соцсети сообщили о покушении на Ольгу Бузову в Хабаровске (видео)

Соцсети сообщили о покушении на Ольгу Бузову в Хабаровске (видео)

В социальных сетях появилось видео инцидента в Хабаровске. Паблик «Криминальный|Хабаровск» в Инстаграме со ссылкой на очевидцев сообщает, что в городе произошло покушение на певицу Ольгу Бузову и ее поклонников.

«Этот мужчина начал ломиться в концертный зал, его не пускали, он кричал, что у него в сумке оружие и он сейчас начнет стрелять, охранник его вырубил с одного удара. После приехала полиция, и его забрали в отделение», – рассказала свидетельница происшествия.

«Криминальный|Хабаровск» пишет, что, возможно, дебошир находился в состоянии опьянения и до конца не осознавал, что творит. По другой версии, мужчину раздражали творчество Бузовой и ее фанаты, что «стало для него весомой причиной ворваться в зал с оружием с желанием расстрелять присутствующих».

Между тем на официальном сайте УМВД России по Хабаровскому краю информации о происшествии пока опубликовано не было.

Ольга Бузова в настоящее время посещает дальневосточные города с концертами. Она выступила и в Благовещенске, поблагодарив столицу Приамурья за теплый прием.

Просмотров всего: 10109

#Дальний Восток #происшествия

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Комментарии
Показать все (15) Обсудить на форуме
  • Братеев

    Братеев
    9 часов назад

    да она всех раздражает

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    9 часов назад

    Интересная форма у охранников.

  • Михаил Светлов

    Михаил Светлов
    9 часов назад

    возможно он хотел спасти Россию от этой эпидемии

  • Крокодиловая сумочка

    Крокодиловая сумочка
    9 часов назад

    концерт Ольги Бузовой в Южно-сахалинске отменен из-за погодных условий.

    реакция на местном форуме

  • belka717

    belka717
    8 часов назад

    Бузова теперь только Благовещенск будет посещать, здесь её полюбили фанаты, а Хабаровск будет избегать, там её могут пристрелить. Ольга, будь осторожнее, народ нынче такой.

  • КП

    КП
    8 часов назад

    Это средневековье какое-то. Дай волю некоторым так эту Бузову на костёр бы поволокли.

  • YRKAGRA

    YRKAGRA
    7 часов назад

    ну зачем на костёр,скотницей,за коровками убираться

  • Oldlord

    Oldlord
    5 часов назад

    Братеев

    да она всех раздражает



    Ну вот за всех-то не надо!

    Мне она, вообще, фиолетово.

  • hello2018

    hello2018
    5 часов назад

    И где тут покушение... Может он наоборот очень хотел попасть на концерт любой ценой

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    4 часа назад

    Синяка какого-то скрутили.

  • mm_ Ирина Скрябина

    mm_ Ирина Скрябина
    2 часа назад

    Оля не позорь ДВ

  • full

    full
    2 часа назад

    Это успех!

  • Мелодия

    Мелодия
    2 часа назад

    Постановка :) Кто только уже об этом не написал! Покушение века!

  • karlik nos

    karlik nos
    55 минут назад

    ну если это тот небритый дрищь что крутился когда она ходила по рядам...то реально с одного удара ...

  • Beverly

    Beverly
    1 минута назад

    Да кому она нужна?! Явно отрепетированный пиар. Особа не знает уже как привлечь внимание к своей никчемной "творческой личности"

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