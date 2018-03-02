Соцсети сообщили о покушении на Ольгу Бузову в Хабаровске (видео)

В социальных сетях появилось видео инцидента в Хабаровске. Паблик «Криминальный|Хабаровск» в Инстаграме со ссылкой на очевидцев сообщает, что в городе произошло покушение на певицу Ольгу Бузову и ее поклонников.

«Этот мужчина начал ломиться в концертный зал, его не пускали, он кричал, что у него в сумке оружие и он сейчас начнет стрелять, охранник его вырубил с одного удара. После приехала полиция, и его забрали в отделение», – рассказала свидетельница происшествия.

«Криминальный|Хабаровск» пишет, что, возможно, дебошир находился в состоянии опьянения и до конца не осознавал, что творит. По другой версии, мужчину раздражали творчество Бузовой и ее фанаты, что «стало для него весомой причиной ворваться в зал с оружием с желанием расстрелять присутствующих».

Между тем на официальном сайте УМВД России по Хабаровскому краю информации о происшествии пока опубликовано не было.

Ольга Бузова в настоящее время посещает дальневосточные города с концертами. Она выступила и в Благовещенске, поблагодарив столицу Приамурья за теплый прием.