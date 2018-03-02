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сегодня, 11:22 3

ФК «Белогорск» готов играть в профессиональном дивизионе ПФЛ, если его реорганизуют

ФК «Белогорск» готов играть в профессиональном дивизионе ПФЛ, если его реорганизуют
Фото: www.belogorck.ru

Руководство Профессиональной футбольной лиги готово разделить зону «Восток» на две и выделить дальневосточный регион в отдельный турнир. В этой ситуации футбольный клуб «Белогорск» готов играть в новой, реорганизованной, структуре второго дивизиона.

Глава Белогорска Станислав Мелюков принял участие в совещании, которое проводил в Хабаровске Дальневосточный футбольный союз.

«Еще год назад я сказал, что, если не будет начата работа по реорганизации футбола на Дальнем Востоке, в 2018 году мы придем к тому, что его просто не будет, футбол просто умрет, – отметил он. – В 2017 году чемпионат Дальнего Востока проходил всего лишь с участием четырех команд. При таком количестве участников я не могу назвать это чемпионатом. Накануне у меня состоялся разговор с президентом Профессиональной футбольной лиги Андреем Соколовым. Отмечу, что нас услышали».

В информационном письме ПФЛ говорится, что администрация лиги рассматривает и выражает готовность к реорганизации первенства России по футболу среди команд клубов второго дивизиона.

«Администрация ПФЛ готова к тому, чтобы разделить зону "Восток" на две отдельные зоны, условно "Сибирь" и "Восток". Сейчас она занимает территорию площадью более 11 миллионов квадратных километров – это пять часовых поясов. Развивать футбол в нынешних условиях невозможно, – отметил глава Белогорска. – Официально заявляю, что ФК "Белогорск" в этом году в новой реорганизованной структуре играть готов. Надеюсь, что ПФЛ успеет принять все необходимые документы с тем, чтобы придать соответствующий статус предстоящим соревнованиям».

Он также добавил, что, если до мая-июня реорганизация пройти не успеет и в первенстве снова будут участвовать три-четыре команды, «Белогорск» заявляться на такой чемпионат не будет, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

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#Белогорск #спорт

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    10 часов назад

    вот это Милюков правильно делает-футбол игра народная-вот бы ещё Калита подсуетилась-но впрочем женщина -что с неё взять

  • Nabivachev

    Nabivachev
    10 часов назад



    Руководство Профессиональной футбольной лиги готово разделить зону «Восток» на две и выделить дальневосточный регион в отдельный турнир



    Вот это давно надо было сделать. Тогда многие из команд, которые потеряли на ДВ, существовали бы до сих пор. Только реализуется ли?

    И ФНЛ тоже надо разделить.

  • vitl33

    vitl33
    6 часов назад

    Действительно умное решение будет. Потом можно организовать стыковые турниры по кубковому принципу

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