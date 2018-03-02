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сегодня, 11:11 0

Порыв, из-за которого сковало льдом гаражи в Благовещенске, устранен

Порыв, из-за которого сковало льдом гаражи в Благовещенске, устранен

Специалисты «Амурских коммунальных систем» выявили и устранили порыв, который стал причиной коммунального происшествия в Благовещенске. В районе Плодопитомника, возле улицы Дорожников, лед сковал гаражи после протечки воды на бесхозных сетях.

«Из-за того, что сети бесхозные, у нас не было схем, мы не знали, как они пролегают. У нас было только приблизительное понимание, где пролегает труба. Там нет водоохранной зоны, но имелась откровенная свалка строительного мусора. Сотрудникам сначала пришлось убирать и очищать территорию для подъезда техники, для работы на этом месте. Нашли место порыва, и его устранили», – сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе АКС.

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#ЖКХ #происшествия

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