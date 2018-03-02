Порыв, из-за которого сковало льдом гаражи в Благовещенске, устранен

«Из-за того, что сети бесхозные, у нас не было схем, мы не знали, как они пролегают. У нас было только приблизительное понимание, где пролегает труба. Там нет водоохранной зоны, но имелась откровенная свалка строительного мусора. Сотрудникам сначала пришлось убирать и очищать территорию для подъезда техники, для работы на этом месте. Нашли место порыва, и его устранили», – сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе АКС.