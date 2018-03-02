В новой серии Gubernator Live рассказали о поездках «Открытого правительства» в районы

На канале Gubernator Live губернатора Приамурья Александра Козлова вышла очередная, 14-я по счету, серия. Ее посвятили рассказу о том, как проходят поездки «Открытого правительства» в районы области и почему это важно.

Формат «Открытого правительства» предполагает выезды в районы Приамурья представителей различных амурских министерств и ведомств, встречи с населением и, таким образом, получение информации о насущных проблемах от людей напрямую. Поездки предусматривают и посещения различных строек, ведущихся в районах.

«Нахождение в поездке до самой территории – оно крадет большое количество времени, и это нельзя не учитывать при планировании своего рабочего графика. Потому что времени оказывается в году не так много», – отмечает губернатор.

В серии уделили внимание и необычным легендам, которые зародились в районах области. Одна из них – о снежном человеке в Зейском районе.

«История снежного человека зародилась в Зейском заповеднике в сложные 90-е годы. Это был 1992 год, когда к одному из молодых ученых заповедника в кабинет зашли сотрудники отдела охраны и сказали: вот вы, ученые, здесь сидите, а у нас там снежные люди по территории ходят. Сергей Анатольевич попросил прикрыть следы рубероидом, на следующий день он поедет на заезд и посмотрит на эти следы. Он действительно увидел на обочине огромные следы. Измерив их, он обнаружил, что длина самого отпечатка следа – более 40 сантиметров, и шаг, который сделало это существо, – около двух метров», – рассказывает заместитель директора по экологическому просвещению Зейского заповедника Дарья Колмыкова.

По ее словам, проверить происхождение этих следов тогда не получилось, но случай дал начало необычной легенде.

Кроме того, в серии показали, как проходила встреча Александра Козлова с третьей победительницей розыгрыша, который проводил губернатор.