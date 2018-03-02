Трем мусульманкам в США выплатят по 60 тысяч долларов компенсации: обзор прессы

Фото: religions.unian.net

Пьяным на дому будут помогать спецбригады; Интерпол подсчитал, сколько человек в мафиозных структурах разных стран; фигуристка Загитова заработала на Олимпиаде 13 миллионов рублей. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Вам статья

Для начала «Известия», где я прочел о том, что в апреле в Москве появится первая бригада неотложной помощи на дому для людей, получивших сильную алкогольную интоксикацию. В состав бригады будет включен врач-нарколог, а в укладку медикаментов – капельницы с растворами для облегчения симптомов интоксикации. Допускаю, что с пивом.

А в ближайшем будущем в Россию вернется система вытрезвителей, ликвидированная в 2011 году в процессе реформы МВД.

Оп-паньки

На одной из страниц «Российской газеты» прочтете о том, что власти Нью-Йорка выплатят 180 тысяч долларов трем женщинам-мусульманкам в качестве компенсации за то, что полицейские после задержания заставили их снять хиджабы для фотографирования. Каждая из них получит по 60 тысяч долларов.

В качестве примера приведу эпизод, когда в одной из школ в Бруклине полиция задержала учащуюся, устроившую драку с двумя сверстницами. Девушку доставили в полицейский участок и потребовали снять хиджаб, чтобы сделать фотографию.

В иске, поданном против властей города, она утверждала, что чувствовала себя «обнаженной, подвергшейся насилию, смущенной», когда на нее смотрели полицейский и другие задержанные.

Полный абзац

А вот о чем сообщает «Собеседник»: Интерпол подсчитал численность различных мафиозных структур. Выяснилось: итальянская мафия насчитывает 70 тысяч человек, американская коза ностра – 40 тысяч, японская якудза – 37 тысяч человек. Численность российской же мафии оценивается в 160 тыс. штыков! По сути это 15 дивизий! При случае не надо никакого новейшего оружия, о котором в Послании заявил президент Путин – наших ребят и без того в мире боятся.

Не пропусти

В «Комсомольской правде» вы явно не пройдете мимо материала о том, сколько заработали на Олимпиаде наши спортсмены. Не будем псевдостыдливо отворачиваться, мол, чужие доходы нам неинтересны. Не были б интересны, газета о них бы не писала. Так вот, больше всех заработали фигуристка Загитова и лыжник Большунов. Ну и про остальных почитайте. И вообще, сегодня «Комсомолку» лучше читать наоборот, с конца: сначала изучите девушку на последней странице, потом, передвигаясь к началу, – про автомобили для олимпийцев и про доходы, а уж потом, пробежав взглядом по фото «Красы России» в купальнике, приступайте к чтению основных положений вчерашнего выступления президента Путина. Впрочем, вы уже и сами знаете, что у нас самое грозное оружие...

Очень интересно

Далее «Российская газета-Неделя», рассказавшая о том, что пара близнецов заключит брак с близняшками в городе, название которого – Близнецберг.

Молодые люди познакомились в прошлом году на фестивале близнецов в городе Туинсберг, в американском штате Огайо. 34-летние братья-близнецы влюбились в 31-летних близнецов-сестренок, а девушки ответили им взаимностью. Вот и думайте, как они различать друг друга будут.

На посошок

И напоследок «Амурская правда», где я обращаю ваше внимание на материал Натальи Фадеевой о шокирующих ситуациях, в которые попадают наши туристы на китайской стороне, буквально на границе. Обязательно прочтите, чтобы не попасть в неприятности.

А еще, думаю, вам будет интересно прочесть о том, что фильм Алексея Германа-мл. «Довлатов», уже имеющий престижные международные награды и демонстрирующийся у нас в кинотеатре «Благовещенск» всего 4 дня (с 1 по 4 марта включительно), ажиотажа у зрителей не вызвал.

Надо было назвать фильм не «Довлатов», а «Бузова». Тогда он бы порвал даже «Движение вверх».