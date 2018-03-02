На ремонт и содержание амурских дорог выделят более 4,6 миллиарда рублей

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«Состоянию дорожной сети в области мы уделяем максимальное внимание. Речь идет как о трассах регионального значения, так и о муниципальных дорогах. Очень важно, что списки участков, требующих реконструкции или ремонта, в Приамурье формируются с учетом мнения глав районов и сел, местного населения, в планировании принимают участие специалисты ГИБДД», – сказал Александр Козлов.

По его словам, большая работа ведется по ремонту и строительству дорог в Благовещенске. Город ежегодно получает на эти цели не менее 300 миллионов рублей.