На ремонт и содержание амурских дорог выделят более 4,6 миллиарда рублей
Затраты на дорожное хозяйство Амурской области в 2018 году превысят 4,6 миллиарда рублей. Из них порядка одного миллиарда получат муниципалитеты, сообщает «Интерфакс - Дальний Восток» со ссылкой на амурского губернатора.
«Состоянию дорожной сети в области мы уделяем максимальное внимание. Речь идет как о трассах регионального значения, так и о муниципальных дорогах. Очень важно, что списки участков, требующих реконструкции или ремонта, в Приамурье формируются с учетом мнения глав районов и сел, местного населения, в планировании принимают участие специалисты ГИБДД», – сказал Александр Козлов.
По его словам, большая работа ведется по ремонту и строительству дорог в Благовещенске. Город ежегодно получает на эти цели не менее 300 миллионов рублей.
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