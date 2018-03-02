«Рашнбургер» появился в китайском McDonald's

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Русский бургер с копченой колбасой вошел в меню китайской сети быстрого питания McDonald's. Обновленное меню опубликовали на сайте организации.

Основной ингредиент так называемого «рашнбургера» – семимиллиметровый кусок колбасы. Он воплощает собой истинный русский вкус и аромат, уверены сотрудники сети.

Посетителям McDonald's набор из «рашнбургера» и напитка обойдется в 18 юаней, это около 160 рублей.

«Рашнбургер» появился в меню ресторанов в рамках обновления ассортимента с упором на национальную специфику. Также в китайских ресторанах McDonald's также можно найти «немецкий» бургер с сосисками и «аляскинский» с рыбой, сообщает РИА Новости.