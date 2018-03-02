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сегодня, 07:00 3

Антон Силуанов: ставки по ипотеке опустятся до 7 %

Антон Силуанов: ставки по ипотеке опустятся до 7 %
Фото: kredit-ubanka.ru

В правительстве России назвали сроки снижения ставки по ипотеке до 7 %. Этому будут способствовать низкая инфляция и стабильная макроэкономическая ситуация в России.

Министр финансов России Антон Силуанов полагает, что средняя ставка по ипотечным кредитам может уменьшиться до 7-8 %. Среди причин такого снижения он назвал низкую инфляцию и стабильную макроэкономическую ситуацию в стране.

Помощник президента страны Андрей Белоусов сообщил журналистам, что средняя ставка по ипотеке может опуститься до 7 % уже к 2024 году. Сейчас она составляет 9,9 %.

В этом году темпы снижения ставок ипотечных кредитов несколько замедлятся, рассказал министр экономического развития Максим Орешкин. Задача по доведению их до 7-8 % годовых – это задача на несколько ближайших лет, рассказали в правительстве России.

Задачу снизить ставки по ипотеке до 7-8 % годовых поставил в ходе Послания Федеральному собранию Владимир Путин, сообщает «Российская газета».

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#российская власть #экономика

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Комментарии
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  • Дядя_Шурик

    Дядя_Шурик
    45 минут назад

    На 2 процента за 6 лет!?)))))

  • ЕКВ

    ЕКВ
    39 минут назад

    Зато страховка увеличится

  • Myxira

    Myxira
    10 минут назад

    "... это задача на несколько ближайших лет" - ждите...

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