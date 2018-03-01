Александр Козлов прокомментировал послание Владимира Путина

Фото: kremlin.ru

1 марта президент России Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию РФ. На мероприятии присутствовали российские губернаторы, в том числе глава Приамурья Александр Козлов.

«В своем послании президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин затронул фактически все сферы жизни граждан нашей страны. Прозвучали очень важные, ключевые слова о курсе, который готова взять Россия, о росте финансирования важнейших социальных программ, строительстве дорог, модернизации транспортных артерий и узлов, поддержке сельского хозяйства и предпринимательства, увеличении доходов граждан. Безусловно, все это напрямую коснется и жителей Амурской области. И социальные, и транспортные вопросы для нас крайне актуальны.

Кроме того, Владимир Путин рассказал о сегодняшней роли нашего государства на международной арене и о тех вызовах, которые стоят перед страной, но с которыми мы, безусловно, сможем справиться. Мы все понимаем, что Россия – сильная страна, которую уважают и будут уважать. Страна, которая приложит все усилия для того, чтобы ее граждане жили достойно и с уверенностью смотрели в будущее», – прокомментировал послание президента Александр Козлов.