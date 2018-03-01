Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1марта
Предыдущая новость
сегодня, 21:06 3

Александр Козлов прокомментировал послание Владимира Путина

Александр Козлов прокомментировал послание Владимира Путина
Фото: kremlin.ru

1 марта президент России Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию РФ. На мероприятии присутствовали российские губернаторы, в том числе глава Приамурья Александр Козлов.

«В своем послании президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин затронул фактически все сферы жизни граждан нашей страны. Прозвучали очень важные, ключевые слова о курсе, который готова взять Россия, о росте финансирования важнейших социальных программ, строительстве дорог, модернизации транспортных артерий и узлов, поддержке сельского хозяйства и предпринимательства, увеличении доходов граждан. Безусловно, все это напрямую коснется и жителей Амурской области. И социальные, и транспортные вопросы для нас крайне актуальны.

Кроме того, Владимир Путин рассказал о сегодняшней роли нашего государства на международной арене и о тех вызовах, которые стоят перед страной, но с которыми мы, безусловно, сможем справиться. Мы все понимаем, что Россия – сильная страна, которую уважают и будут уважать. Страна, которая приложит все усилия для того, чтобы ее граждане жили достойно и с уверенностью смотрели в будущее», – прокомментировал послание президента Александр Козлов.

Просмотров всего: 209

#губернатор #российская власть

распечатать

Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    43 минуты назад

    Особенно после 1 июня 2018 года. Кошельки жителей нашей страны "опухнут" от рубля.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    35 минут назад

    А что иного мог сказать зависимый по всем статьям никчёмный клерк?

  • БаРмалей

    БаРмалей
    32 минуты назад

    Бла-бла-враньё!18лет

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Власть 3

Путин назвал недопустимым закрытие больниц и поликлиник в селах
Власть 1

Путин анонсировал практически повсеместный быстрый Интернет к 2024 году
Власть 15

Президент пообещал создавать условия для комфортной жизни дальневосточников

Власть 7

Владимир Путин: нужно привести в порядок региональные и местные дороги