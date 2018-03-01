Путин назвал недопустимым закрытие больниц и поликлиник в селах

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1 марта президент РФ Владимир Путин зачитал послание Федеральному собранию России. Он затронул тему закрытия в небольших населенных пунктах больниц и поликлиник, назвав такое недопустимым.

«За последние годы была проведена оптимизация сети лечебных учреждений. Это делалось для того, чтобы выстроить эффективную систему здравоохранения. Но в ряде случаев, я просто вынужден сегодня об этом сказать, административными преобразованиями явно увлеклись: начали закрывать лечебные заведения в небольших поселках и на селе. Альтернативы-то никакой не предложили, оставили людей практически без медпомощи, ничего не предлагая взамен. Совет один: "Поезжайте в город – там лечитесь!". Это абсолютно недопустимо, хочу сказать. Забыли о главном – о людях. Об их интересах и потребностях. Наконец, о равных возможностях и справедливости», – цитирует президента Kremlin.ru.

Он призвал обеспечить, а где необходимо – восстановить «действительно шаговую доступность в первичном звене здравоохранения».

По словам президента, в населенных пунктах с численностью от 100 до 2 000 человек в течение 2018-2020 годов должны быть созданы фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории. А для населенных пунктов, где проживает менее 100 человек, следует организовать мобильные медицинские комплексы, автомобили с повышенной проходимостью, с необходимым диагностическим оборудованием.

«Нужно держать под контролем исполнение этих задач. Считаю их крайне важными. И прошу также Общероссийский народный фронт находиться в контакте с гражданами, вести мониторинг ситуации на местах. При этом поликлиники и фельдшерско-акушерские пункты, региональные учреждения здравоохранения и ведущие медцентры должны быть связаны в единый цифровой контур, чтобы для помощи каждому человеку были привлечены силы всей национальной системы здравоохранения», – подчеркнул Владимир Путин.