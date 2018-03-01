Путин анонсировал практически повсеместный быстрый Интернет к 2024 году

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1 марта глава РФ Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию страны. Президент говорил и о развитии Интернета. Он пообещал обеспечить практически повсеместный быстрый доступ в Сеть к 2024 году.

«Будет завершено строительство волоконно-оптических линий связи к большинству населенных пунктов с численностью жителей более 250 человек, а удаленные, небольшие населенные пункты Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока получат устойчивый доступ через сеть российских спутников», – цитирует Владимира Путина Kremlin.ru.

Президент пообещал открыть россиянам все возможности цифрового мира с помощью передовых технологий.