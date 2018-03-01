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Президент пообещал создавать условия для комфортной жизни дальневосточников

Президент пообещал создавать условия для комфортной жизни дальневосточников
Фото: kremlin.ru

1 марта президент России Владимир Путин зачитал свое ежегодное послание Федеральному собранию РФ. Глава государства подчеркнул, что Дальний Восток останется в фокусе внимания властей.

«Мы продолжим активную политику привлечения инвестиций, формирования центров социального и экономического роста на Дальнем Востоке. Будем создавать все условия, чтобы люди здесь жили комфортно, приезжали сюда, чтобы население дальневосточных регионов увеличивалось», – цитирует Путина Kremlin.ru.

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#Дальний Восток #российская власть

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Комментарии
Показать все (15) Обсудить на форуме

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    Не уж то даст не один, а два гектара? Благодетяль ты наш....

    Да мыж без этого гектара жить бы здесь не смогли.

    Молиться за тебя до гробовой доски будем.

  • Генрих VI

    Генрих VI
    1 час назад

    Господи, да я таких прожектов могу наговорить вагон и маленькую тележку. Господь учил: "Суди не по словам, а по деяниям"

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Выживают люди, вопреки такой заботе и поборам правящей партии.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Ну всё, надо голосовать! Пообещали, что будет хорошо.

  • Vladimir28rus

    Vladimir28rus
    1 час назад

    Комфорт где? В Хабаре, да во Владике? А наша любимая Блага как всегда в ж... останется.

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    1 час назад

    Не, в центре этой ж**ы

  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    1 час назад

    сейчас через каждые 10 миинут будет новость о Путине? каждое слово президента - тема на гламуринфо!

  • Erenna

    Erenna
    1 час назад

    Обещанного - 17 лет ждём

  • Премио

    Премио
    1 час назад

    12 лет чет разваливал страну а теперь создавать условия будит)) Продам Вилки для снятия лапши!

  • гусеница

    гусеница
    59 минут назад

    Фокус внимания весьма потребительский

    С уважением

  • не люблю

    не люблю
    51 минута назад

    да мы и так уже живем нормально,уровень выше среднероссийского ближе к европейскому,новые инвест проекты, гектары нахаляву, социальная сфера просто бомба, пора нас ограничить и не баловать, пора налоги увеличить, взять ДВ в ежевые рукавицы, пора спросить с каждого, что сделал? и что будешь делать?

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    42 минуты назад

    А главное, как делать и с чего или кого начать.

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    36 минут назад

    Сергей Труш

    Ну всё, надо голосовать! Пообещали, что будет хорошо.



  • троль здесь

    троль здесь
    28 минут назад

    начал вовка обещать значит скоро выборы, потом всё равно забудет

    от него можно ждать только поднятия акцизов и налогов

  • Apriori

    Apriori
    27 минут назад

    Ну может быть для отдельной части дальневосточников жизнь будет ещё комфортнее, для части временных "дальневосточников"...

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