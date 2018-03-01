Президент пообещал создавать условия для комфортной жизни дальневосточников

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1 марта президент России Владимир Путин зачитал свое ежегодное послание Федеральному собранию РФ. Глава государства подчеркнул, что Дальний Восток останется в фокусе внимания властей.

«Мы продолжим активную политику привлечения инвестиций, формирования центров социального и экономического роста на Дальнем Востоке. Будем создавать все условия, чтобы люди здесь жили комфортно, приезжали сюда, чтобы население дальневосточных регионов увеличивалось», – цитирует Путина Kremlin.ru.