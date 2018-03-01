Владимир Путин: нужно привести в порядок региональные и местные дороги

Фото: kremlin.ru

1 марта президент России Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию страны. Путин отметил, что нужно «прошить» всю территорию РФ современными коммуникациями.

Это необходимо для развития городов и поселков, роста деловой активности, обеспечения связанности страны.

«Мы серьезно обновили федеральные автомобильные трассы. Теперь нужно привести в порядок региональные и местные дороги. Я сейчас не буду называть цифры, но я об этом знаю. Федеральные трассы действительно в значительной степени приведены в порядок. Чуть хуже дело обстоит с региональными. А местные – это вообще никуда не годится. Обращаюсь к руководителям регионов и городов: состояние дорог должно быть постоянно в центре вашего внимания. Нужно наращивать качество и объемы дорожного строительства, использовать для этого новые технологии и решения, инфраструктурную ипотеку, контракты жизненного цикла», – цитирует главу государства Kremlin.ru.

Важнейшей задачей Владимир Путин назвал повышение безопасности на дорогах, снижение до минимума смертности в результате ДТП.

«В общей сложности в предстоящие шесть лет необходимо практически удвоить расходы на строительство и обустройство автомобильных дорог России, направить на эти цели более 11 триллионов рублей из всех источников. Это много, имея в виду, что в 2012–2017 годах мы на эти цели направили 6,4 триллиона рублей, тоже большая цифра, но нужно 11», – сказал президент.

Он сообщил, что за шесть лет в полтора раза, до 180 миллионов тонн, вырастет пропускная способность БАМа и Транссиба.

«Контейнеры будут доставляться от Владивостока до западной границы России за семь дней. Это один из инфраструктурных проектов, который будет давать быструю экономическую отдачу. Там есть грузы, и все вложения будут окупаться очень быстро и будут способствовать развитию этих территорий», – отметил президент.