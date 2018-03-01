Путин поставил задачу увеличить ВВП на душу населения в полтора раза

Фото: kremlin.ru

1 марта состоялось ежегодное послание Федеральному собранию России президента Владимира Путина. Он поставил задачу увеличить ВВП на душу населения в полтора раза к середине следующего десятилетия. Также Россия должна «прочно закрепиться в пятерке крупнейших экономик мира».

«Это очень сложная задача. Уверен, мы готовы эту задачу решить», – цитирует президента Kremlin.ru.

При этом глава государства назвал важнейшим показателем благополучия граждан и страны продолжительность жизни.

«В последние годы темпы роста средней продолжительности жизни в России – одни из самых высоких в мире. Нам удалось этого добиться. Продолжительность жизни увеличилась более чем на семь лет и составляет 73 года. Но и этого, конечно, недостаточно. Сегодня мы обязаны поставить перед собой цель принципиально нового уровня. К концу следующего десятилетия Россия должна уверенно войти в клуб стран "80 плюс", где продолжительность жизни превышает 80 лет. Это в том числе такие страны, как Япония, Франция, Германия.

При этом опережающими темпами должна расти продолжительность именно здоровой, активной, полноценной жизни, когда человека не ограничивают, не сковывают болезни. Убежден, такая цель, учитывая положительную динамику прошлых лет, достижима. И для этого всей России, конечно, предстоит сделать большой шаг в своем развитии, чтобы качественно изменилась жизнь каждого человека», – подчеркнул Владимир Путин.