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сегодня, 20:11 7

Путин поставил задачу увеличить ВВП на душу населения в полтора раза

Путин поставил задачу увеличить ВВП на душу населения в полтора раза
Фото: kremlin.ru

1 марта состоялось ежегодное послание Федеральному собранию России президента Владимира Путина. Он поставил задачу увеличить ВВП на душу населения в полтора раза к середине следующего десятилетия. Также Россия должна «прочно закрепиться в пятерке крупнейших экономик мира».

«Это очень сложная задача. Уверен, мы готовы эту задачу решить», – цитирует президента Kremlin.ru.

При этом глава государства назвал важнейшим показателем благополучия граждан и страны продолжительность жизни.

«В последние годы темпы роста средней продолжительности жизни в России – одни из самых высоких в мире. Нам удалось этого добиться. Продолжительность жизни увеличилась более чем на семь лет и составляет 73 года. Но и этого, конечно, недостаточно. Сегодня мы обязаны поставить перед собой цель принципиально нового уровня. К концу следующего десятилетия Россия должна уверенно войти в клуб стран "80 плюс", где продолжительность жизни превышает 80 лет. Это в том числе такие страны, как Япония, Франция, Германия.

При этом опережающими темпами должна расти продолжительность именно здоровой, активной, полноценной жизни, когда человека не ограничивают, не сковывают болезни. Убежден, такая цель, учитывая положительную динамику прошлых лет, достижима. И для этого всей России, конечно, предстоит сделать большой шаг в своем развитии, чтобы качественно изменилась жизнь каждого человека», – подчеркнул Владимир Путин.

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#жизнь #российская власть #экономика

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Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    Для этого нужно просто увеличить возраст выхода на пенсию?

    И обосновать это решение низкой производительностью труда россиян.

  • Vladimir28rus

    Vladimir28rus
    1 час назад

    Лучше попробуй срезать з/п у своих чинуш в 1.5 раза

  • Дмитрий71

    Дмитрий71
    31 минута назад

    Ватники просто не понимают ,

    что в следующие 6 лет их поголовье сократиться ровно в 1,5 раза. Давай, вата жги на выборах, последний бой впереди.

  • виталя1979

    виталя1979
    26 минут назад

    чето сегодня у АИ - вечер с Путиным?

  • vertex

    vertex
    26 минут назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Для этого нужно просто увеличить возраст выхода на пенсию?

    И обосновать это решение низкой производительностью труда россиян.





    «Сегодня мы обязаны поставить перед собой цель принципиально нового уровня - к концу следующего десятилетия Россия должна уверенно войти в клуб стран «80 плюс», где продолжительность жизни превышает 80 лет. Это в том числе такие страны, как Япония, Франция, Германия», - сказал Путин.



    Он рассказал, что в последние годы темпы роста средней продолжительности жизни в России одни из самых высоких в мире, - сообщает Интерфакс.



    «Нам удалось этого добиться. Продолжительность жизни увеличилась более чем на семь лет и составляет 73 года. Этого, конечно, не достаточно», - сказал президент.

    Источник: http://sever-press.ru/vse-novosti/item/37804-putin-rossiya-dolzhna-vojti-v-klub-80

  • full

    full
    16 минут назад

    виталя1979

    чето сегодня у АИ - вечер с Путиным?



    У всей страны. Сегодня и 6 лет потом.

  • Apriori

    Apriori
    14 минут назад

    Душа моя жаждет увеличения ВВП, давно жаждет, и не в полтора раза... Хочет зарплаты Сечина...

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