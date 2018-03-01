Президент: через 6 лет половина межрегиональных авиарейсов будет выполняться напрямую

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1 марта президент России Владимир Путин зачитывает ежегодное послание Федеральному собранию страны. Глава государства сообщил, что в ближайшие годы значительная часть авиарейсов между регионами начнет выполняться не через Москву.

«Нам предстоит реконструировать и расширить сеть региональных аэропортов России. Через шесть лет половина межрегиональных рейсов будет выполняться напрямую. Ситуация, когда даже в соседние области нужно лететь через Москву, во многом останется в прошлом. Мы этим уже занимаемся. Это касается и авиационной составляющей, и аэропортовой», – цитирует Путина Kremlin.ru.

Он отметил, что нужно подготовить «комплексный план модернизации и расширения всей магистральной инфраструктуры страны». Это президент назвал одной из первоочередных задач для будущего правительства.