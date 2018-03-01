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сегодня, 19:53 1

Президент: через 6 лет половина межрегиональных авиарейсов будет выполняться напрямую

Президент: через 6 лет половина межрегиональных авиарейсов будет выполняться напрямую
Фото: kremlin.ru

1 марта президент России Владимир Путин зачитывает ежегодное послание Федеральному собранию страны. Глава государства сообщил, что в ближайшие годы значительная часть авиарейсов между регионами начнет выполняться не через Москву.

«Нам предстоит реконструировать и расширить сеть региональных аэропортов России. Через шесть лет половина межрегиональных рейсов будет выполняться напрямую. Ситуация, когда даже в соседние области нужно лететь через Москву, во многом останется в прошлом. Мы этим уже занимаемся. Это касается и авиационной составляющей, и аэропортовой», – цитирует Путина Kremlin.ru.

Он отметил, что нужно подготовить «комплексный план модернизации и расширения всей магистральной инфраструктуры страны». Это президент назвал одной из первоочередных задач для будущего правительства.

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#российская власть #транспорт

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Комментарии
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  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    Цена всех этих обещаний слишком дорога для страны. Ради того, что бы в очередной раз убедиться в том, что Пу нагло врёт, терпеть его на посту шесть лет нет никакого смысла.

    Результат уже очевиден сейчас.

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