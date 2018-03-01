Путин: нужно преобразить наши города и поселки

Фото: kremlin.ru

1 марта президент России Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию РФ. Глава государства затронул тему развития регионов.

«Нам нужно создать современную среду для жизни, преобразить наши города и поселки. При этом важно, чтобы они сохранили свое лицо и историческое наследие. У нас уже есть успешный опыт обновления городской среды и инфраструктуры. От этого хочу сейчас оттолкнуться. Этот опыт есть и в Казани, во Владивостоке, в Сочи. Меняются многие региональные столицы и малые города. Мы в принципе научились это делать», – цитирует Путина Kremlin.ru.

Президент предложил развернуть масштабную программу «пространственного развития России», включая развитие населенных пунктов. Как минимум, удвоить расходы на эти цели в ближайшие шесть лет.

Он отметил, что развитие населенных пунктов связано с комплексным решением многих других проблем: здравоохранение, образование, экология, транспорт. Все это также потребует дополнительного финансирования, подчеркнул глава государства.

«Обновление городской среды должно базироваться на широком внедрении передовых технологий и материалов в строительстве, современных архитектурных решениях, на использовании цифровых технологий в работе социальных объектов, общественного транспорта, коммунального хозяйства, что в том числе позволит обеспечить прозрачность и эффективность системы ЖКХ, чтобы граждане получали качественные услуги и не переплачивали за них», – сказал президент.

Это означает новые экономические и социальные перспективы для людей, современную среду для жизни, для культурных и гражданских инициатив, для малого бизнеса и стартапов, отметил Путин. По его словам, все это послужит формированию в России массового, деятельного среднего класса.

«Очень многое будет зависеть, конечно, от городских, местных властей, от их открытости передовым идеям. От готовности откликаться на запросы жителей разных поколений, семей с детьми, пенсионеров, инвалидов. Мнение людей, каким быть их городу или поселку, должно быть решающим. Мы об этом не раз говорили, в том числе на встречах с руководителями муниципалитетов. Сегодня говорю это не для галочки и прошу обратить на это внимание руководителей всех уровней», – сказал президент.