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Путин: нужно преобразить наши города и поселки

Путин: нужно преобразить наши города и поселки
Фото: kremlin.ru

1 марта президент России Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию РФ. Глава государства затронул тему развития регионов.

«Нам нужно создать современную среду для жизни, преобразить наши города и поселки. При этом важно, чтобы они сохранили свое лицо и историческое наследие. У нас уже есть успешный опыт обновления городской среды и инфраструктуры. От этого хочу сейчас оттолкнуться. Этот опыт есть и в Казани, во Владивостоке, в Сочи. Меняются многие региональные столицы и малые города. Мы в принципе научились это делать», – цитирует Путина Kremlin.ru.

Президент предложил развернуть масштабную программу «пространственного развития России», включая развитие населенных пунктов. Как минимум, удвоить расходы на эти цели в ближайшие шесть лет.

Он отметил, что развитие населенных пунктов связано с комплексным решением многих других проблем: здравоохранение, образование, экология, транспорт. Все это также потребует дополнительного финансирования, подчеркнул глава государства.

«Обновление городской среды должно базироваться на широком внедрении передовых технологий и материалов в строительстве, современных архитектурных решениях, на использовании цифровых технологий в работе социальных объектов, общественного транспорта, коммунального хозяйства, что в том числе позволит обеспечить прозрачность и эффективность системы ЖКХ, чтобы граждане получали качественные услуги и не переплачивали за них», – сказал президент.

Это означает новые экономические и социальные перспективы для людей, современную среду для жизни, для культурных и гражданских инициатив, для малого бизнеса и стартапов, отметил Путин. По его словам, все это послужит формированию в России массового, деятельного среднего класса.

«Очень многое будет зависеть, конечно, от городских, местных властей, от их открытости передовым идеям. От готовности откликаться на запросы жителей разных поколений, семей с детьми, пенсионеров, инвалидов. Мнение людей, каким быть их городу или поселку, должно быть решающим. Мы об этом не раз говорили, в том числе на встречах с руководителями муниципалитетов. Сегодня говорю это не для галочки и прошу обратить на это внимание руководителей всех уровней», – сказал президент.

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#российская власть

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Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • Генрих VI

    Генрих VI
    2 часа назад

    Какая глубокая мысль!

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Одна и та же муть этих посланий - по факту и на деле - пшик.

  • Ксаныч

    Ксаныч
    1 час назад

    Корабли и пороходы, полёты в космос, как это все знакомо.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    Так уже исполнено.

    За период правления во многих населённых пунктах уже всё преображено до предела. Да так , что преображать там уже просто нечего.

    Их просто больше не существует.

  • гусеница

    гусеница
    1 час назад

    Очередное послание в никуда....а воз и ныне там......спасибо господин президент, нам уже "преобразили" наши набережные заборамир, это было так актуально и так необходимо!

    С уважением

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    гусеница

    Очередное послание в никуда....а воз и ныне там.....



    А чё. Столько раз прокатывало уже.

    Зачем тактику менять?

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    1 час назад

    Ответственным поставить Жириновского. Это его козырная карта. Во как дома в деревне назвать, так это население поможет. ведь были и Хрущевки и тд.

  • Дмитрий71

    Дмитрий71
    38 минут назад

    Вот бы царька за хобот и лет на 15 на пляжи Индигирки и Колымы отправить для преображения местного ландшафта.

  • Apriori

    Apriori
    17 минут назад

    Преобразить??? Ну да, флажки повесить, бумажные, если хватит бюджетных денег... Не, ну можно еще в центре деревни банер забабахать, с посланием президента...

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