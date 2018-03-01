Бюджет Приамурья получил в 2017 году более 40 миллиардов рублей от налогов

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28 февраля состоялось заседание расширенной коллегии ФНС России. На нем руководитель службы Михаил Мишустин подвел итоги работы налоговых органов за 2017 год и обозначил основные задачи на будущее. Были озвучены и показатели, касающиеся Амурской области.

В 2017 году в консолидированный бюджет Приамурья поступило 41,6 миллиарда рублей налогов. Рост этого показателя составил 108 %. Бюджетные назначения были исполнены на 100,2 % (дополнительно поступило 62 миллиона рублей).

Основными драйверами роста стали НДФЛ – 17,2 миллиарда рублей, налог на прибыль – 10,5 миллиарда и имущественные налоги – 9,6 миллиарда, сообщает УФНС России по Амурской области.

По итогам 2017 года во внебюджетные фонды по Приамурью поступило 26,4 миллиарда рублей. Это на 3 миллиарда больше показателя 2016 года. В том числе в бюджет Пенсионного фонда поступило 20,3 миллиарда рублей, это на 1,8 миллиарда больше, чем в 2016 году.

По итогам 2017 года количество выездных налоговых проверок в регионе снизилось на 11 %, с 186 до 168. При этом их результативность выросла на 7 процентных пунктов. Всего за 5 лет число выездных проверок в Приамурье сократилось на 33 %, а их результативность выросла в 1,5 раза.