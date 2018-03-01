В Благовещенске лед сковал гаражи из-за коммунальной аварии (видео)

Потоп среди зимы сковал льдом гаражи благовещенцев. Из-за коммунальной аварии в районе Плодопитомника пострадали несколько автохранилищ. Люди не могут выяснить, на чьих трубах произошел порыв, при этом течь продолжается, а слой наледи растет.

Теперь 70-летний Виктор Антонюк вынужден добираться до своего гаража, вооружившись лыжными палками. Единственная дорога превратилась в каток, а гараж сковало льдом. Трубы, откуда, как говорит мужчина, текла вода, проходят возле гаражного массива. Коммуникации снабжают водой жителей соседних коттеджей, рассказывает пенсионер. Видимо, одну из труб прорвало. Образовавшийся лед теперь не подпускает владельцев к их постройкам. Кого-то внутри гаража ждет неприятный сюрприз – вода попала туда. У некоторых оказались обездвижены машины. На скользкой дорожке пострадали и люди.

«Сын поскользнулся здесь и упал. Сейчас в гипсе, позавчера это было. Эта вода идет к пограничникам в котельную. Они говорят: у нас давление не упало, все нормально. А кто обслуживает эти трубы, мы не знаем. В общем, никто ничего не знает», – рассказывает Виктор Антонюк.

Чьи это трубы, горожане узнать так и не смогли. Люди обращались на ТЭЦ и молокозавод, который находится неподалеку. Но на двух предприятиях ответили, что эти трубы им не принадлежат. В «Амурских коммунальных системах» и погрануправлении тоже сообщили, что об этих трубах ничего не знают.

В ситуации пообещали разобраться городские власти. В мэрии уже ищут владельцев труб, чтобы привлечь к ответственности. А пока вода продолжает течь и затапливать гаражный массив.