Амурчанин оплатил долг по алиментам после ареста его машины

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Почти 350 тысяч рублей задолженности по алиментам оплатил житель Тамбовского района. Мужчина сделал это через три дня после того, как судебные приставы арестовали его новый автомобиль.

Амурчанин был обязан выплачивать алименты в размере ½ части своего дохода на содержание троих детей. Однако исполнять свой родительский долг он не торопился: будучи безработным, отказывался трудоустраиваться, скрывался от судебных приставов. И все же был найден.

Мужчина неоднократно получал предупреждения об уголовной ответственности за неуплату средств на содержание детей. В конечном итоге он был осужден на 6 месяцев исправительных работ. Это наказание житель Тамбовского района отбывал в местном сельскохозяйственном производственном кооперативе.

«Эти полгода изменили должника до неузнаваемости: он перестал злоупотреблять алкоголем и остался работать на предприятии по истечении срока назначенного ему наказания. Текущие алиментные платежи, в соответствии с постановлением судебного пристава об обращении взыскания, удерживались из заработной платы должника», – пишет пресс-служба УФССП России по Амурской области.

Однако неоплаченной оставалась сумма долга в размере 346 тысяч рублей. В рамках исполнительных действий судебные приставы установили, что амурчанин приобрел автомобиль, выехали по месту нахождения машины и арестовали ее. Спустя три дня мужчина оплатил имеющуюся задолженность в полном объеме. В итоге арест был снят.