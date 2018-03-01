Первым амурчанам одобрили получение господдержки по ипотеке под 6 %

Фото: an-union.ru

Первой амурской семье одобрили возможность участия в госпрограмме субсидирования процентной ставки под 6 %. Причем в банк от семьи поступило сразу две заявки – на рефинансирование ставки для двух ипотек. В коммерческой организации признались, что с такой ситуацией столкнулись впервые.

За господдержкой в банк обратилась семья из Благовещенска. С 2015 года горожане гасили сразу две ипотеки за две квартиры в новостройках. После 1 января 2018 года в семье родился второй ребенок, и по условиям они попадали под программу господдержки. По этой программе за счет субсидий из федерального бюджета процентная ставка по ипотеке снижается сразу до 6 процентов. В случае с этой семьей ставка стала меньше ровно в два раза – оба кредита брались под 12 процентов.

«Клиентов проверили на финансовую состоятельность, просроченных долгов нет, им одобрили, платежей у них нет. Возможность получения господдержки для них одобрена. Они уже предоставили документы на обе квартиры, они отправлены на согласование. Думаю, в марте с ними уже будет подписан договор», – рассказала Анна Петрова, заместитель директора филиала «АТБ» по Амурской области.

На господдержку благовещенцы теперь могут рассчитывать в течение трех лет. Но и по истечении этого срока их первоначальная ставка не вернется, а будет составлять 9,5 %: ставка рефинансирования (7,5 %) плюс два процента. Таковы условия программы. В ней также прописано, что рассчитывать на ипотеку под 6 %, можно только в случае, если сумма кредита не превышает трех миллионов рублей. Это же условие распространяется на рефинансирование – на момент обращения остаток по ипотеке должен быть три миллиона и ниже.

Для участия в программе, помимо стандартного пакета документов на ипотеку, необходимо предоставить свидетельство о рождении ребенка. При рождении второго ребенка льготный кредит будет действовать в течение трех лет, а при рождении третьего ребенка – в течение пяти лет. Периоды могут суммироваться: если с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года в семье родятся второй и третий ребенок, то общий льготный период достигнет восьми лет.