Благовещенские водители кинулись менять права, опасаясь экзамена на ПДД

В благовещенской ГИБДД наблюдается ажиотаж. Водители начали массово менять права, опасаясь, что им придется сдавать экзамен на знание ПДД. Очереди на замену удостоверений начались с нового года.

С инициативой обязать водителей при замене прав сдавать экзамен выступил «Союз автошкол России». Но в Госавтоинспекции уточняют – какие-либо изменения по порядку выдачи водительских удостоверений законодательные органы сейчас не рассматривают.

«На законодательном акте это еще не предусмотрено. И будет ли предусмотрено, покажет время. Для обмена водительского удостоверения необходимо иметь при себе медицинскую справку, водительское удостоверение, паспорт гражданина РФ либо гражданина иностранного государства, квитанцию об уплате государственной пошлины», – говорит начальник экзаменационного отделения МРЭО ГИБДД Благовещенска Игорь Савинок.

В 2016 году амурчанам выдали почти 22 тысячи водительских удостоверений, из них чуть больше 7,5 тысячи получили новички. В 2017 году общее количество выданных удостоверений увеличилось на 2 тысячи. При этом новичков было меньше почти на 1,5 тысячи.

В ГИБДД просят не верить слухам и менять права своевременно. Срок действия водительского удостоверения составляет 10 лет.