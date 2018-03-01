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сегодня, 17:36 13

Благовещенские водители кинулись менять права, опасаясь экзамена на ПДД

Благовещенские водители кинулись менять права, опасаясь экзамена на ПДД

В благовещенской ГИБДД наблюдается ажиотаж. Водители начали массово менять права, опасаясь, что им придется сдавать экзамен на знание ПДД. Очереди на замену удостоверений начались с нового года.

С инициативой обязать водителей при замене прав сдавать экзамен выступил «Союз автошкол России». Но в Госавтоинспекции уточняют – какие-либо изменения по порядку выдачи водительских удостоверений законодательные органы сейчас не рассматривают.

«На законодательном акте это еще не предусмотрено. И будет ли предусмотрено, покажет время. Для обмена водительского удостоверения необходимо иметь при себе медицинскую справку, водительское удостоверение, паспорт гражданина РФ либо гражданина иностранного государства, квитанцию об уплате государственной пошлины», – говорит начальник экзаменационного отделения МРЭО ГИБДД Благовещенска Игорь Савинок.

В 2016 году амурчанам выдали почти 22 тысячи водительских удостоверений, из них чуть больше 7,5 тысячи получили новички. В 2017 году общее количество выданных удостоверений увеличилось на 2 тысячи. При этом новичков было меньше почти на 1,5 тысячи.

В ГИБДД просят не верить слухам и менять права своевременно. Срок действия водительского удостоверения составляет 10 лет.

Просмотров всего: 3549

#транспорт

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Комментарии
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  • stepan28rus

    stepan28rus
    4 часа назад

    Если эта дурь пойдёт на законодательном уровне то представляю как это ударит по экономике страны.

  • сибирячка

    сибирячка
    4 часа назад

    а в чем проблема сдать экзамен на знание ПДД, если ты водишь машину?

  • Dr.SaVaNt

    Dr.SaVaNt
    4 часа назад

    Где мозги у этих людей)))

  • Геральт

    Геральт
    4 часа назад

    что то мне говорит что основная масса людей - это у которых подошел срок замены. Если и есть те о которых заголовок - то их ничтожно мало из общего количества.

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    Геральт

    что то мне говорит что основная масса людей - это у которых подошел срок замены. Если и есть те о которых заголовок - то их ничтожно мало из общего количества.



    Естественно. Смысл менять заранее, если еще срок действий прав не истек?

  • Kats

    Kats
    3 часа назад

    Многим не помешало бы сдать экзамен....Статистика дтп и видео с регистраторов однозначно это подтверждает!

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    3 часа назад

    сибирячка

    а в чем проблема сдать экзамен на знание ПДД, если ты водишь машину?



    вопросы про трамвай, первая помощь пострадавшим в аварии

    и про размер штрафов

  • Rusantik

    Rusantik
    3 часа назад

    сибирячка

    а в чем проблема сдать экзамен на знание ПДД, если ты водишь машину?



    Никаких проблем если гражданин или гражданка не слабоумные

  • karlik nos

    karlik nos
    3 часа назад

    судя по фото...ажиотажище!!!

  • Казак

    Казак
    2 часа назад

    Одним словом зомбированная ячейка граждан. Где то у соседа за стенкой подслушают пьяный разговор что солнце угаснет через неделю, так они лампочки с обогревателями побегут покупать и судорожно кричать зомби родственникам о грядущем апокалипсисе. Вспомните как в 2013 эти зомби консервы и воду тележками в супермаркетах скупали. (http://www.amur.info/news/2013/08/07/69870). И самое главное, не забудьте кто прочитал это сообщение переслать 10 пользователям ВАЦАПА )))

  • tankist btb

    tankist btb
    59 минут назад

    сибирячка

    а в чем проблема сдать экзамен на знание ПДД, если ты водишь машину?

    а кому нужен лишний геморой

  • tankist btb

    tankist btb
    56 минут назад

    karlik nos

    судя по фото...ажиотажище!!!



    ажиотаж был в 2011 году при обмене удостоверений. тогда не выдавали три месяца. ждали новое оборудование. очередь с ночи занимали. талонов давали минимум на день

  • tankist btb

    tankist btb
    54 минуты назад

    stepan28rus

    Если эта дурь пойдёт на законодательном уровне то представляю как это ударит по экономике страны.



    если пойдет эта дурь то 5 миллионов экзаменов ГИБДД принять не смогут.вот от куда инициатива потянулась с авто школ

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