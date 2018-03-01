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сегодня, 17:27 8

Жилье в Амурской области дешевле среднего уровня в ДФО и России в целом

Жилье в Амурской области дешевле среднего уровня в ДФО и России в целом
Фото: tengrinews.kz

Стоимость жилья в Амурской области заметно ниже средней дальневосточной и даже средней российской. В конце 2017 года квадратный метр первичного жилья стоил 51,7 тысячи рублещй, а вторичного – 51,3 тысячи. За год цены упали почти на две тысячи рублей, сообщает Росстат.

Средняя цена за жилье по России несколько выше: 56,9 и 52,3 тысячи рублей за квадратный метр на первичном и вторичном рынках. При этом средняя цена по Дальнему Востоку значительно выше: 67,2 и 67,4 тысячи рублей соответственно. Самые дорогие квартиры на Камчатке (76,2 и 61,6 тысячи рублей), в Приморье (75,3 и 82,2) и на Сахалине (74 и 96,2). Самое дешевое жилье в Еврейской автономной области (36,7 и 37,1 тысячи рублей за квадратный метр). Практически везде за год жилье подешевело. Лишь в Приморье стало незначительно дороже первичное жилье, а в Хабаровском крае – наоборот, вторичное.

Дороже, чем на Дальнем Востоке, лишь жилье Центрального федерального округа, а также первичное – в Северо-Западном округе. Одновременно ДФО выдает самые низкие объемы строительства жилья – менее двух миллионов квадратных метров общей площади за 2017 год. При этом в Сибирском округе построено более семи миллионов квадратов, в Южном – девять с половиной миллионов, а в Центральном – почти 24 миллиона квадратных метров.

На Дальнем Востоке лидером по строительству является Якутия – 634,6 тысячи квадратных метров. Следом идут Приморье – 418 тысяч; Сахалин – 340,6 тысячи; Хабаровский край – 269,7 тысячи. Амурская область на пятом месте – 179 тысяч квадратных метров. Это составляет чуть более 80 % от объемов строительства в 2016 году. Но всё равно это намного больше объемов строительства в Магаданской области (6,4 тысячи) или на Чукотке (4,1 тысячи).

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#строительство #цены

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Комментарии
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  • full

    full
    3 часа назад

    Ну все, теперь уезжать перестанут. Если про цену правда, конечно.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    3 часа назад

    За мной не занимать.

    Дайте две....

  • Блохер

    Блохер
    2 часа назад

    Авито откройте и с калькулятором посчитайте стоимость квадратного метра на вторичке. Откуда журналисты взяли 51,3 тыс руб за метр????

  • ввввв

    ввввв
    1 час назад

    3.6

  • Stat

    Stat
    1 час назад

    В Краснодаре дешевле

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    58 минут назад

    А где обещанные 36 тыр за квадрат?

  • tankist btb

    tankist btb
    50 минут назад

    что то мне подсказывает что это брехня. в Новосибирске можно взять за нашу цену. про Краснодар вообще молчу.

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    33 минуты назад

    БлохерАвито откройте и с калькулятором посчитайте стоимость квадратного метра на вторичке. Откуда журналисты взяли 51,3 тыс руб за метр????


    Онеже про область, среднее между Благой и Сковородиной))).

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