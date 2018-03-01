Благовещенская таможня передаст ученым бивни мамонта стоимостью 2 миллиона рублей

Федеральная таможенная служба поручила Благовещенской таможне передать ученым конфискованное имущество. Речь о 257 фрагментах бивней мамонта. Их общая стоимость составляет более 2,2 миллиона рублей, а вес – 75 килограммов.

Фрагменты будут безвозмездно переданы Амурскому научному центру ДВО РАН. Это должно произойти 2 марта, сообщает пресс-служба Благовещенской таможни. На церемонии выступят исполняющий обязанности начальника Благовещенской таможни Олег Борисов и специалисты-палеонтологи Амурского научного центра.

Просмотров всего: 159

#таможня

распечатать

Александр Авдеев