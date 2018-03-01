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сегодня, 17:09 7

Благовещенская таможня передаст ученым бивни мамонта стоимостью 2 миллиона рублей

Благовещенская таможня передаст ученым бивни мамонта стоимостью 2 миллиона рублей

Федеральная таможенная служба поручила Благовещенской таможне передать ученым конфискованное имущество. Речь о 257 фрагментах бивней мамонта. Их общая стоимость составляет более 2,2 миллиона рублей, а вес – 75 килограммов.

Фрагменты будут безвозмездно переданы Амурскому научному центру ДВО РАН. Это должно произойти 2 марта, сообщает пресс-служба Благовещенской таможни. На церемонии выступят исполняющий обязанности начальника Благовещенской таможни Олег Борисов и специалисты-палеонтологи Амурского научного центра.

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#таможня

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Комментарии
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  • Терапевт

    Терапевт
    4 часа назад

    Вот это цена, а я и не знал, у меня целый бивень валяется в гараже, в садах ещё лет 15 назад выкопал в Верхблаговещенске

  • Валерий Петрович

    Валерий Петрович
    4 часа назад

    не все нужно измерять в рублях. существуют и другие единицы измерения.

  • Валерий Петрович

    Валерий Петрович
    4 часа назад

    отдайте бивен ученым и будет вам счастье.

  • full

    full
    3 часа назад

    А то, что ученым эти бивни нафиг не нужны, ФТС и не знает...

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    full

    А то, что ученым эти бивни нафиг не нужны, ФТС и не знает...



    Думаешь, сами китайцам продадут?)))

  • full

    full
    3 часа назад

    vertex

    full

    А то, что ученым эти бивни нафиг не нужны, ФТС и не знает...



    Думаешь, сами китайцам продадут?)))



    Почти не сомневаюсь. А формулировку для списания, полагаю уже придумали.

  • LM

    LM
    3 часа назад

    Stultus stulta loquitur

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