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сегодня, 16:23 1

Март в Приамурье ожидается теплее нормы

Март в Приамурье ожидается теплее нормы
Фото: chitalnya.ru

В Приамурье наступила календарная весна. По долгосрочному прогнозу синоптиков, март в регионе будет несколько теплее обычного. Осадков в этом месяце ожидается меньше нормы.

«Среднемесячная температура воздуха – на 1-2 градуса выше нормы. Количество осадков – около 2 миллиметров, что является ниже нормы», – сообщила ИА «Амур.инфо» заместитель директора Амурского гидрометцентра Елена Печкина.

Норма для среднемесячной температуры воздуха в марте для южных и центральных районов Приамурья составляет от минус 6 до минус 9 градусов. Для северных районов – 9-13 градусов мороза, уточнила Елена Печкина.

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#погода

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Комментарии
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  • Kats

    Kats
    3 часа назад

    Ага...про февраль помнится тоже самое говорили....

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