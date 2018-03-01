Март в Приамурье ожидается теплее нормы

Фото: chitalnya.ru

В Приамурье наступила календарная весна. По долгосрочному прогнозу синоптиков, март в регионе будет несколько теплее обычного. Осадков в этом месяце ожидается меньше нормы.

«Среднемесячная температура воздуха – на 1-2 градуса выше нормы. Количество осадков – около 2 миллиметров, что является ниже нормы», – сообщила ИА «Амур.инфо» заместитель директора Амурского гидрометцентра Елена Печкина. Норма для среднемесячной температуры воздуха в марте для южных и центральных районов Приамурья составляет от минус 6 до минус 9 градусов. Для северных районов – 9-13 градусов мороза, уточнила Елена Печкина.

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Александр Авдеев