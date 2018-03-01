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сегодня, 16:28 1

Роскомнадзор пугает любопытных владельцев смартфонов опасными приложениями

Роскомнадзор пугает любопытных владельцев смартфонов опасными приложениями
Фото: classpic.ru

Федеральный Роскомнадзор предупреждает пользователей Интернета и соцсетей об опасности установки приложений для самых любопытных. Речь идет о программах, которые позволяют узнать, кто посещает их профили и как они записаны в чужих телефонных книжках.

В федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций объяснили, что установка таких программ чревата для самого пользователя серьезными последствиями. В первую очередь, при скачивании приложения, разработчики получают доступ ко всей информации пользователя, включая личную, на его странице в соцсети или в телефоне. При этом среди контактных данных в телефоне могут быть записаны данные кредитной карточки, её PIN, пароли от личных кабинетов и прочее. И всё это тоже оказывается в общедоступных базах после установки таких приложений.

«Помните, что недобросовестные разработчики этих приложений могут затем продать собранную базу кому угодно: коллекторам, мошенникам ("Сынок, я попал в беду, пришли срочно 100 рублей"), назойливым финансовым брокерам ("Алло, а вы еще не думали, куда вложить ваши средства с карточки 1657?") и другим.

Мы понимаем, что вас снедает любопытство и вы готовы пожертвовать многим, чтобы узнать, кто посетил вашу страницу или как вы записаны у друзей. Но всё же старайтесь хоть немного контролировать себя, прежде чем устанавливать сомнительные приложения на свой смартфон или компьютер. Хотя бы изучать их политику обработки данных», – говорится на странице Роскомнадзора в одной из соцсетей.

Как сообщают СМИ, речь идет о приложении GetContact, доступном для бесплатного скачивания пользователям смартфонов. Разработчики, в частности, обещают защиту от спама и выведение на экран фото звонящего даже если он не сохранен в телефонной книге. В некоторых странах СНГ приложение было заблокировано.

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#связь

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