Все амурские гостиницы обяжут определиться со своей «звездностью»

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Об этом говорили на семинаре для руководителей и сотрудников гостиничного бизнеса, который провел Центр поддержки предпринимательства.

В настоящее время свою «звездность» определили три учреждения сферы гостеприимства Амурской области. Статус «три звезды» присвоен гостинице «Зея» в Благовещенске. Гостиница «Юбилейная» является двухзвездочным отелем. У гостиницы «Восток» в Сковородинском районе – одна звезда. Еще одна гостиница Благовещенска – «Дружба» – в стадии получения сертификата, учреждение заявилось на «три звезды».

До 1 января 2018 года классификация гостиниц была добровольной, однако в связи с изменением федерального законодательства, на территории России будет осуществляться поэтапная обязательная классификация. С 1 января 2019 года административная ответственность за предоставление услуг без свидетельства наступает в отношении гостиниц и иных средств размещения с номерным фондом более 50 номеров. Через год – с 1 января 2020 года – в отношении гостиниц и иных средств размещения с номерным фондом более 15 номеров. А с 1 января 2021 года – в отношении всех гостиниц и иных средств размещения.

Требования распространяются на молодежные туристические лагеря и турбазы, кемпинги, детские лагеря, ведомственные общежития, сдаваемые внаём меблированные комнаты.

Для проведения классификации объектов туриндустрии на территории Амурской области аккредитованы две организации: ООО «Экспертно-консалтинговый центр "Амур-Тест"», ООО «Амурский центр сертификации».

На семинаре специалисты рассказали об основных этапах классификации и законодательной базе, на основании которой она проводится, сообщает пресс-служба областного министерства ВЭСТиП.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в Благовещенске планировали открыть четырехзвездочную гостиницу международной сети. Компания, которой принадлежит франшиза, – из Франции, ее штаб-квартира расположена в пригороде Парижа.