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сегодня, 15:54 3

Очевидцы: в Благовещенске автомобиль повредила упавшая сосулька

Очевидцы: в Благовещенске автомобиль повредила упавшая сосулька
Фото: instagram.com/blag_dtp

В социальных сетях появились фото, сделанные в Благовещенске. По информации очевидцев, в одном из дворов легковушку повредила сосулька, упавшая сверху. У машины оказалось разбито стекло.

Сообщается, что инцидент случился во дворе по улице Тепличной. Автомобиль Nissan был припаркован рядом с домом, с крыши которого упала сосулька, разбив лобовое стекло.

В комментариях в соцсетях пользователи отметили, что хозяин автомобиля виноват сам. «Плата за парковку поближе к дому», – написал один из них.

Просмотров всего: 1151

#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • nana404

    nana404
    5 часов назад

    а злорадствовать нехорошо, чаще всего это делают те у кого нет машины з-зависть

  • ММС

    ММС
    4 часа назад

    А что поделать? Зависть такое же естественное чувство как любовь, ненависть, страх и т.д., ну завидует человек и проявляет так себя вот здесь, нужно помочь ему сделать всё, чтобы он не захлебнулся в своей же желчи.

  • tankist btb

    tankist btb
    49 минут назад

    сегодня спросил сколько стоит замена лобового стекла Тойота РАВ 4. был шокирован 150 тыс. рублей

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