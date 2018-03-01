Очевидцы: в Благовещенске автомобиль повредила упавшая сосулька

Фото: instagram.com/blag_dtp

В социальных сетях появились фото, сделанные в Благовещенске. По информации очевидцев, в одном из дворов легковушку повредила сосулька, упавшая сверху. У машины оказалось разбито стекло.

Сообщается, что инцидент случился во дворе по улице Тепличной. Автомобиль Nissan был припаркован рядом с домом, с крыши которого упала сосулька, разбив лобовое стекло.

В комментариях в соцсетях пользователи отметили, что хозяин автомобиля виноват сам. «Плата за парковку поближе к дому», – написал один из них.