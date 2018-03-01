Молодежь рассказала амурским депутатам, что такое криптовалюта

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Депутаты Законодательного собрания Амурской области вместе с представителями молодежного парламента провели круглый стол на тему технологии блокчейна и криптовалюты. По словам участников, цель встречи – понять, что такое цифровая валюта и каковы перспективы ее использования.

Участники встречи заслушали выступление эксперта в области криптовалюты Дениса Рогова, который провел краткий ликбез по основам цифровой экономики и привел примеры ее применения. «По мнению эксперта, у криптовалюты большой потенциал по внедрению в экономические процессы. В будущем эти технологии можно будет использовать в различных направлениях – налоговой сфере, бизнесе, банковских операциях», – говорится на сайте заксобрания региона.

Федеральный минфин подготовил проект закона о цифровых финансовых активах, который устанавливает нормативное регулирование этих процессов. В Госдуму проект еще не внесен. Его сейчас обсуждают на одной из официальных электронных площадок, где каждый может внести свое предложение.

Когда проект поступит в региональное заксобрание, на его обсуждение в профильный комитет собираются пригласить амурских экспертов в области криптовалюты из числа молодежи. И если будут разработаны какие-то предложения, их направят в минфин для доработки закона. По словам Татьяны Фарафонтовой, председателя комитета по вопросам бюджетной, финансовой и налоговой политики, на встрече она отметила большой интерес к данному вопросу. Несколько присутствующих молодых людей ответили, что у них есть биткоины.

«Моя-то больше цель на сегодняшний день сделать так, чтобы это была безопасная сфера деятельности. Очень сложно, и мы обсуждали вчера этот вопрос – кто уже связан с этой сферой объясняли безопасность этой системы. Но я для себя пока не приняла, что она настолько безопасна, что невозможно, скажем так, этот цифровой кошелек взломать и воспользоваться этими средствами, я пока не вижу этого. Но гражданско-правовые отношения этой сфере придавать надо, иначе это будет теневой рынок», – высказала свое мнение Татьяна Фарафонтова.

По словам председателя комитета, вопрос безопасности в данной сфере будет отрабатываться на государственном уровне. Татьяна Фарафонтова не исключает, что в дальнейшем цифровой кошелек станет таким же привычным в обиходе, как банковские карты.

«Цифровая экономика – это уже не будущее. Это реальность. Уже в этом зале среди молодежи есть люди, которым не просто интересен этот вопрос, они занимаются, развиваются в данном направлении. А значит, правовая основа подобных процессов должна появиться в ближайшее время, иначе это может превратиться в хаос», – высказался вице-спикер Юрий Кушнарь.