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сегодня, 15:41 8

Молодежь рассказала амурским депутатам, что такое криптовалюта

Молодежь рассказала амурским депутатам, что такое криптовалюта
Фото: zsamur.ru

Депутаты Законодательного собрания Амурской области вместе с представителями молодежного парламента провели круглый стол на тему технологии блокчейна и криптовалюты. По словам участников, цель встречи – понять, что такое цифровая валюта и каковы перспективы ее использования.

Участники встречи заслушали выступление эксперта в области криптовалюты Дениса Рогова, который провел краткий ликбез по основам цифровой экономики и привел примеры ее применения. «По мнению эксперта, у криптовалюты большой потенциал по внедрению в экономические процессы. В будущем эти технологии можно будет использовать в различных направлениях – налоговой сфере, бизнесе, банковских операциях», – говорится на сайте заксобрания региона.

Федеральный минфин подготовил проект закона о цифровых финансовых активах, который устанавливает нормативное регулирование этих процессов. В Госдуму проект еще не внесен. Его сейчас обсуждают на одной из официальных электронных площадок, где каждый может внести свое предложение.

Когда проект поступит в региональное заксобрание, на его обсуждение в профильный комитет собираются пригласить амурских экспертов в области криптовалюты из числа молодежи. И если будут разработаны какие-то предложения, их направят в минфин для доработки закона. По словам Татьяны Фарафонтовой, председателя комитета по вопросам бюджетной, финансовой и налоговой политики, на встрече она отметила большой интерес к данному вопросу. Несколько присутствующих молодых людей ответили, что у них есть биткоины.

«Моя-то больше цель на сегодняшний день сделать так, чтобы это была безопасная сфера деятельности. Очень сложно, и мы обсуждали вчера этот вопрос – кто уже связан с этой сферой объясняли безопасность этой системы. Но я для себя пока не приняла, что она настолько безопасна, что невозможно, скажем так, этот цифровой кошелек взломать и воспользоваться этими средствами, я пока не вижу этого. Но гражданско-правовые отношения этой сфере придавать надо, иначе это будет теневой рынок», – высказала свое мнение Татьяна Фарафонтова.

По словам председателя комитета, вопрос безопасности в данной сфере будет отрабатываться на государственном уровне. Татьяна Фарафонтова не исключает, что в дальнейшем цифровой кошелек станет таким же привычным в обиходе, как банковские карты.

«Цифровая экономика – это уже не будущее. Это реальность. Уже в этом зале среди молодежи есть люди, которым не просто интересен этот вопрос, они занимаются, развиваются в данном направлении. А значит, правовая основа подобных процессов должна появиться в ближайшее время, иначе это может превратиться в хаос», – высказался вице-спикер Юрий Кушнарь.

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#заксобрание #технологии #финансы #экономика

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Комментарии
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  • Терапевт

    Терапевт
    5 часов назад

    Ахахах, реально депутаты дауны, яйца учат курицу)))

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    5 часов назад

    вот эти цифровые экономисты будут ездить на цифровых машинах, кушать цифровой хлеб, одевать цифровую одежду? Что они городят? исключительно спекулятивная сфера и никакого отношения к развитию не имеющая.

  • Братеев

    Братеев
    4 часа назад

    наверно это попытка уйти от зависимости от доллара-надоел зелёная собака

  • сибирячка

    сибирячка
    4 часа назад

    Сергей Труш

    вот эти цифровые экономисты будут ездить на цифровых машинах, кушать цифровой хлеб, одевать цифровую одежду? Что они городят? исключительно спекулятивная сфера и никакого отношения к развитию не имеющая.



    *надевать

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Братеев

    наверно это попытка уйти от зависимости от доллара-надоел зелёная собака



    нет, это способ изъятия излишней долларовой массы и.. повышение спроса на печатание нового доллара.. я тут не раз вопросы местным экспертам задавал, откуда беруться деньги и в каком количестве?.. не знают, но экспертами себя корчат и со словами "хаха!" ретируются нафиг, по тому как даже поверхностный анализ не даёт понимания а что ж это за хрень такая происходит тогда?.. и углубляясь сильнее понимать, ребятки вы б в сути кровообращения разобрались сначала, а потом рассказывали о том, кто прав в своих суждениях, а кто виноват.. Рыночная экономика, - это раковая опухоль, а налоговая система - это тромб, который может оторваться при нагрузке.

    А теперь я читаю расужэдени о том, что же такое "цифровая экономика" от людей которые не понимают о том, что такое экономика в принципе. Они пялат на экономику исключительно спекулятивные процессы из хрематистики.

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Братеев

    наверно это попытка уйти от зависимости от доллара-надоел зелёная собака



    Какая разница))), майни и выводи в рублях))), если в долларах не устраивает.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    очень точная аллегория, описывающая суть метода вывода доллара, которого напечатано слишком много.

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    https://ru.insider.pro/analytics/2018-01-22/ot-rossii-do-islandii-luchshie-strany-dlya-majninga-bitkoina/

    В Китае местные власти поджимать начали, но ушлики развернули все это дело в Канаде)))

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