Виновнику ДТП с тремя погибшими под Циолковским уменьшили срок заключения

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Московский менеджер Дмитрий Седов, признанный единственным виновником ДТП с тремя погибшими под Циолковским, проведет в колонии на 2 месяца меньше. Его защитник обжаловал приговор, ранее вынесенный Свободненским городским судом.

Трагическая авария произошла осенью 2016 года. Мужчина управлял автомобилем и врезался в стоявший грузовик Iveco, принадлежащий «Дальспецстрою». В машине кроме Седова находились еще трое человек – все они погибли. Сам Дмитрий впал в кому, а когда пришел в сознание, страдал от потери памяти.

Свободненский городской суд установил, что мужчина сел за руль пьяным и нарушил ПДД, что и повлекло аварию. 19 сентября 2017 года Седов был признан виновным, ему назначили наказание в виде пяти лет колонии общего режима.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в Свободненском суде, защитник Седова обжаловал приговор и добился его смягчения. Теперь тот должен провести в колонии общего режима 4 года и 10 месяцев.