Жители 5-й стройки Благовещенска хотят закрыть приют для бездомных

В Благовещенске жители района 5-й стройки год борются за то, чтобы зданию старой школы вернули статус культурного центра. Сейчас в этом здании находится социальный приют «Надежда». Позицию населения в программе «Простые вопросы» разъяснил Сергей Горкин.

Год назад дети попросили Сергея Евгеньевича помочь вернуть школу. «Я им дал слово и буду идти до конца в отстаивании интересов детей, – заявил пенсионер. – Чтобы они учились в своей школе или, по крайней мере, чтобы в этом здании сделали культурный центр».

По его словам, за три года до появления приюта «Надежда» школу закрыли, а здание пустовало. Но трое учителей устроились сторожами этого здания, и «в тайне от министра образования и науки три года эта школа функционировала, там занимались дети».

В начале 2017 года городской комитет по имуществу передал здание приюту «Надежда». С 1 марта был подписан договор с администрацией Благовещенска о безвозмездном использовании бывшего корпуса школы сроком на пять лет.

«В течение года я сумел доказать в прокуратуре города, а потом и заместителю прокурора Амурской области, первому заместителю, что аукцион проведен незаконно, причем прокуратура города это подтвердила в лице зампрокурора, – рассказал Сергей Горкин. – С этим же вопросом я обращался к мэру города. И вы знаете, по странному стечению обстоятельств чиновники равнодушно отнеслись к этому вопросу».

Сергей Евгеньевич принес на интервью предписание прокуратуры, о том, что у комитета по имуществу отсутствовали правовые основания заключения договора с приютом «Надежда». А комитет по управлению имуществом города Благовещенска в октябре 2017 года на представление прокуратуры от 24 апреля заявил, что «в решении членов комиссии по имущественной поддержке… отсутствуют действия, связанные с нарушением закона». Признать договор с приютом «Надежда» недействительным возможно только в судебном порядке.

«В первую очередь, я борюсь за восстановление школы, я борюсь за интересы детей, – заявил Горкин. – Второе – я считаю, что здесь есть и вина мэра города, несмотря на то, что она очень много работает. Искусственно создана точка социальной напряженности».

Школа в районе 5-й стройки – корпус школы № 15 – в ходе реорганизации была закрыта в 2015 году. На тот момент в школе учились 33 ученика, работали два учителя. Тогда местные жители собирали подписи, чтобы образовательное учреждение восстановили. Как сообщало ИА «Амур.инфо», в марте 2017 года в этом здании открылся приют для бездомных – филиал белогорской организации «Надежда». Тогда некоторые местные жители стали собирать подписи за то, чтобы приют убрали.

Полностью интервью можно прочитать на Амур.инфо в разделе «Простые вопросы».