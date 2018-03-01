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сегодня, 14:32 9

За 2017 год Приамурье потеряло 3,7 тысячи человек

За 2017 год Приамурье потеряло 3,7 тысячи человек
Фото: oreninform.ru

Амурстат опубликовал на своем сайте сведения о демографической ситуации в Амурской области в 2017 году. Так, по предварительной оценке Росстата, численность постоянного населения региона на 1 января 2018 года составила 798 тысяч человек. За январь-декабрь 2017 года она уменьшилась на 3,7 тысячи человек.

В период с января по декабрь 2017 года естественная убыль населения Амурской области составила 1 269 человек. При этом за январь-декабрь 2016 года число умерших в Приамурье превышало число родившихся на 620 человек.

В 2017 году в области родились 9 430 человек, а умерло – 10 699, из которых 47 – дети в возрасте до одного года. Чаще всего люди умирали от болезней системы кровообращения – 3 396 случаев и новообразований – 1 575. На самоубийства пришлось 289 случаев смерти, а на убийства – 138. Еще 42 человека скончались от случайных отравлений алкоголем.

В 2017 году в Приамурье было зарегистрировано 6 117 браков, а также 3 978 разводов.

Что касается миграции, то в 2017 году в регион приехали 29 584 человека, а уехали из него – 31 688.

Просмотров всего: 1203

#жизнь

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Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • Nikodim

    Nikodim
    7 часов назад

    вдуматься только, за год почти Райчихинск взял и уехал из области! кто-то скажет, почти столько же приехало, но ведь разница то в кошельках между уезжающими и приезжающими большая. получается, что через 10 лет половина области будет состоять из новых амурчан? кто они? зачем приехали? надолго ли? с какой мотивацией? а через 25 лет здесь будет амуркменистан?

  • Сергей Васильев

    Сергей Васильев
    6 часов назад

    мы их теряем!! потеряли...

  • ВрангельШмидт

    ВрангельШмидт
    6 часов назад

    Почти каждый день самоубийство и каждые 2.5 дня убийство? Лихо!

  • vertex

    vertex
    5 часов назад

    Nikodim

    вдуматься только, за год почти Райчихинск взял и уехал из области! кто-то скажет, почти столько же приехало, но ведь разница то в кошельках между уезжающими и приезжающими большая. получается, что через 10 лет половина области будет состоять из новых амурчан? кто они? зачем приехали? надолго ли? с какой мотивацией? а через 25 лет здесь будет амуркменистан?



    Уже...

  • Терапевт

    Терапевт
    5 часов назад

    "На самоубийства пришлось 289 случаев смерти, а на убийства – 138."

    С этим надо что-то делать, убивать надо больше наверно...

  • Коробка с карандашами

    Коробка с карандашами
    4 часа назад

    Хотелось бы быть в их числе..

  • Nikodim

    Nikodim
    3 часа назад

    Коробка с карандашами

    Хотелось бы быть в их числе..



    так обычно желтые журналисты делают: обрежут фразу и придумывай куда её вставить. так и здесь, то ли в числе уезжающих, то ли приезжающих, или в числе "терапевта" )



  • full

    full
    3 часа назад

    Терапевт

    "На самоубийства пришлось 289 случаев смерти, а на убийства – 138."

    С этим надо что-то делать, убивать надо больше наверно...



    Оптимально - нужно убивать самоубийц.

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    2 часа назад

    только и могут, что пургу по зомбоящику гнать. В области огромный потенциал, дайте простым людям мыть золото и сдавать государству, раз построить экономику не можете. Д.б.

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