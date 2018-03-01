За 2017 год Приамурье потеряло 3,7 тысячи человек

Фото: oreninform.ru

Амурстат опубликовал на своем сайте сведения о демографической ситуации в Амурской области в 2017 году. Так, по предварительной оценке Росстата, численность постоянного населения региона на 1 января 2018 года составила 798 тысяч человек. За январь-декабрь 2017 года она уменьшилась на 3,7 тысячи человек.

В период с января по декабрь 2017 года естественная убыль населения Амурской области составила 1 269 человек. При этом за январь-декабрь 2016 года число умерших в Приамурье превышало число родившихся на 620 человек.

В 2017 году в области родились 9 430 человек, а умерло – 10 699, из которых 47 – дети в возрасте до одного года. Чаще всего люди умирали от болезней системы кровообращения – 3 396 случаев и новообразований – 1 575. На самоубийства пришлось 289 случаев смерти, а на убийства – 138. Еще 42 человека скончались от случайных отравлений алкоголем.

В 2017 году в Приамурье было зарегистрировано 6 117 браков, а также 3 978 разводов.

Что касается миграции, то в 2017 году в регион приехали 29 584 человека, а уехали из него – 31 688.