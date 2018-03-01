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сегодня, 14:05 18

Для улучшения жизни гражданам Южной Кореи сократили рабочую неделю на 16 часов

Для улучшения жизни гражданам Южной Кореи сократили рабочую неделю на 16 часов
Фото: www.interfax.ru

Рабочая неделя в Южной Корее сокращена с 68 до 52 часов. Такое решение приняло Национальное собрание страны. Закон вступит в силу в июле. При этом крупные компании сократят рабочее время раньше, чем маленькие.

Работа в выходные дни допускается в исключительных случаях и должна оплачиваться в размере 150 % среднедневного оклада при работе до восьми часов и 200 % – свыше восьми часов.

Длительность рабочего дня не ограничивается в пяти отраслях – наземные, морские и воздушные перевозки, логистические услуги и здравоохранение, пишет Inforos.ru.

По новым правилам рабочая неделя в Южной Корее будет состоять из 40 часов основного времени и 12 сверхурочных часов. Экономический исследовательский институт Кореи подсчитал, что реформа обойдется работодателям примерно в 11 миллиардов долларов за год при сохранении объемов производства.

Как предполагают законотворцы, увеличение свободного времени улучшит качество жизни корейских граждан и повысит производительность труда и занятость в стране. Ждут сторонники закона и повышения рождаемости – по этому показателю в прошлом году в стране установлен антирекорд.

Инициативу о сокращении рабочей недели предложил недавно избранный президент Мун Чжэ Ин. В начале года он отстоял повышение минимального размера оплаты труда на 16 %, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на The Guardian.

В Южной Корее, как и в Японии, в крупных корпорациях считается нормальным до поздней ночи оставаться на работе и выходить на нее по первому требованию в выходные и праздничные дни.

Просмотров всего: 1011

#производство #работа

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Комментарии
Показать все (18) Обсудить на форуме
  • medium

    medium
    7 часов назад

    И все жалуются что мы хреново живем!!!вон корейцы пашут по 68 часов в неделю вместо наших 40. КАПЕЦ блин, а когда ж отдыхают-то?!

  • Brabusяга

    Brabusяга
    7 часов назад

    Может и зарплаты сравнишь?

  • fidel castro rus

    fidel castro rus
    6 часов назад

    В ЮК минимальная легальная зарплата,меньше которой работодатель не может платить 1000 USD.

  • ПИСЬМО

    ПИСЬМО
    6 часов назад

    Вкалывай, не вкалывай минимум и максимум 15 тр. при любом рабочем времени. Это Россия.

  • Allgemeine

    Allgemeine
    6 часов назад

    fidel castro rusВ ЮК минимальная легальная зарплата,меньше которой работодатель не может платить 1000 USD.


    Да там понаехи нелегалами там работают. Потому что требования к работнику там высокие.

    Вот и многие, навроде лебедевой, идут в уборщицы-посудомойки-хостес.

  • Allgemeine

    Allgemeine
    6 часов назад

    ПИСЬМОВкалывай, не вкалывай минимум и максимум 15 тр. при любом рабочем времени. Это Россия.


    Съезди на вахту, к примеру, мастером участка. Или монтажником-универсалом. Или водителем самосвала. Давай, дерзай.

  • vertex

    vertex
    5 часов назад

    Россия - вахтовая))), что это за мода на вахты кидальные народ загонять?

  • vertex

    vertex
    5 часов назад

    ПИСЬМО

    Вкалывай, не вкалывай минимум и максимум 15 тр. при любом рабочем времени. Это Россия.



  • Allgemeine

    Allgemeine
    5 часов назад

    vertexРоссия - вахтовая))), что это за мода на вахты кидальные народ загонять?


    А что за мода ныть куда не метнуться бедолажкам - так не более 15?

    Кто хочет - тот зарабатывает. А кому бездельничать и ныть больше по душе - это уж их дело.

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    3 часа назад

    Статистику браков и разводов посмотрите. Может кто то ответит: Почему так?

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    3 часа назад

    Allgemeine

    vertex

    Россия - вахтовая))), что это за мода на вахты кидальные народ загонять?



    А что за мода ныть куда не метнуться бедолажкам - так не более 15?

    Кто хочет - тот зарабатывает. А кому бездельничать и ныть больше по душе - это уж их дело.



    А как зарабатывают если оплата труда ныне никак не отображает выполняемой работы?

    Всё зависит только от щедрот работодателя.

    А там по законам нынешнего времени только прибыль любой ценой.

    Что при возрастающем налоговом бремени и тарифах позволяет извлекать прибыль только из статьи -оплата труда работника.

    Как то так.

    Нытик ты наш пропутинский.

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    Я то думал, Тягло на вахте по 12 часов за рулем самосвала зарабатывает, Гордеев - монтажником - универсалом вверх - вниз скачет по 12 часов на вахте, ну а сам, наверное мастером - участка зарабатывает.

  • Crasy

    Crasy
    2 часа назад

    vertex

    Россия - вахтовая))), что это за мода на вахты кидальные народ загонять?



    Умиляют советы быдловаты. На вахту съезди, бизнесом займись и т.п. Т.е. в нашей сране не должно быть библиотекарей, медсестер, работников культуры и т.д. Все должны ехать на вахту. Идиотизм детектед.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    Crasy

    vertex

    Россия - вахтовая))), что это за мода на вахты кидальные народ загонять?



    Умиляют советы быдловаты. На вахту съезди, бизнесом займись и т.п. Т.е. в нашей сране не должно быть библиотекарей, медсестер, работников культуры и т.д. Все должны ехать на вахту. Идиотизм детектед.



  • Allgemeine

    Allgemeine
    10 минут назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    Allgemeine

    vertex

    Россия - вахтовая))), что это за мода на вахты кидальные народ загонять?



    А что за мода ныть куда не метнуться бедолажкам - так не более 15?Кто хочет - тот зарабатывает. А кому бездельничать и ныть больше по душе - это уж их дело.



    А как зарабатывают если оплата труда ныне никак не отображает выполняемой работы?

    Всё зависит только от щедрот работодателя.

    А там по законам нынешнего времени только прибыль любой ценой.

    Что при возрастающем налоговом бремени и тарифах позволяет извлекать прибыль только из статьи -оплата труда работника.

    Как то так.

    Нытик ты наш пропутинский.


    Тема была в заработках. Вы все белоленточники "непропутинские" охаете, будто везде люди получают 15к.У меня в знакомых немало работающих слесарями, кочегарами, экономистами, военных, ИП, работников культуры и даже продавцов, которые зарабатывают гораздо больше. Так что про "работодателей, налоговое бремя, тарифы" и прочие сказки можете оставить лузерам. Им же как-то надо оправдывать собственное лузерство, строя из себя безнадег?Одно не пойму. Когда бабы так ноют - это в порядке вещей. На то они и бабы. А когда ноют взрослые мужики - это уже швах. Может быть еще государство должно им и льготы на платочки, сопельки подтереть, выдавать?

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    7 минут назад

    Allgemeine

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Allgemeine

    vertex

    Россия - вахтовая))), что это за мода на вахты кидальные народ загонять?



    А что за мода ныть куда не метнуться бедолажкам - так не более 15?

    Кто хочет - тот зарабатывает. А кому бездельничать и ныть больше по душе - это уж их дело.



    А как зарабатывают если оплата труда ныне никак не отображает выполняемой работы?

    Всё зависит только от щедрот работодателя.

    А там по законам нынешнего времени только прибыль любой ценой.

    Что при возрастающем налоговом бремени и тарифах позволяет извлекать прибыль только из статьи -оплата труда работника.

    Как то так.

    Нытик ты наш пропутинский.



    Тема была в заработках. Вы все белоленточники "непропутинские" охаете, будто везде люди получают 15к.

    У меня в знакомых немало работающих слесарями, кочегарами, экономистами, военных, ИП, работников культуры и даже продавцов, которые зарабатывают гораздо больше. Так что про "работодателей, налоговое бремя, тарифы" и прочие сказки можете оставить лузерам. Им же как-то надо оправдывать собственное лузерство, строя из себя безнадег?

    Одно не пойму. Когда бабы так ноют - это в порядке вещей. На то они и бабы. А когда ноют взрослые мужики - это уже швах. Может быть еще государство должно им и льготы на платочки, сопельки подтереть, выдавать?


    Ты сходи поработай не в администрации и посмотри как хозяин спит и видит как тебе побольше ЗП сделать за счёт снижения своей прибыли.

    Тогда и поговорим.

    Это если ты ещё работу сумеешь найти.

  • Allgemeine

    Allgemeine
    5 минут назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.Ты сходи поработай не в администрации и посмотри как хозяин спит и видит как тебе побольше ЗП сделать за счёт снижения своей прибыли.

    Тогда и поговорим.

    Это если ты ещё работу сумеешь найти.


    /зевнул/. Я не в администрации работаю.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    20 секунд назад

    Allgemeine

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Ты сходи поработай не в администрации и посмотри как хозяин спит и видит как тебе побольше ЗП сделать за счёт снижения своей прибыли.

    Тогда и поговорим.

    Это если ты ещё работу сумеешь найти.



    /зевнул/. Я не в администрации работаю.



    Сдаётся мне ты вообще нигде не работаешь.

    Потому как я тебе реальное устройство системы рассказывать должен.

    Работодатель может налоги не заплатить?

    Навряд ли. Чревато ныне.

    Работодатель может бензин и эд энергию не оплачивать?

    Тоже не реально.

    Работодатель может ЗП не повышать , и даже понижать?

    Сколько угодно. За это ему ничего не будет. И даже работники не все разбегутся, потому как работы на всех не хватает. Главное ниже МРОТ не опускать., а там никто тебе ничего сделать не сможет.

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