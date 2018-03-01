Для улучшения жизни гражданам Южной Кореи сократили рабочую неделю на 16 часов

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Рабочая неделя в Южной Корее сокращена с 68 до 52 часов. Такое решение приняло Национальное собрание страны. Закон вступит в силу в июле. При этом крупные компании сократят рабочее время раньше, чем маленькие.

Работа в выходные дни допускается в исключительных случаях и должна оплачиваться в размере 150 % среднедневного оклада при работе до восьми часов и 200 % – свыше восьми часов.

Длительность рабочего дня не ограничивается в пяти отраслях – наземные, морские и воздушные перевозки, логистические услуги и здравоохранение, пишет Inforos.ru.

По новым правилам рабочая неделя в Южной Корее будет состоять из 40 часов основного времени и 12 сверхурочных часов. Экономический исследовательский институт Кореи подсчитал, что реформа обойдется работодателям примерно в 11 миллиардов долларов за год при сохранении объемов производства.

Как предполагают законотворцы, увеличение свободного времени улучшит качество жизни корейских граждан и повысит производительность труда и занятость в стране. Ждут сторонники закона и повышения рождаемости – по этому показателю в прошлом году в стране установлен антирекорд.

Инициативу о сокращении рабочей недели предложил недавно избранный президент Мун Чжэ Ин. В начале года он отстоял повышение минимального размера оплаты труда на 16 %, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на The Guardian.

В Южной Корее, как и в Японии, в крупных корпорациях считается нормальным до поздней ночи оставаться на работе и выходить на нее по первому требованию в выходные и праздничные дни.