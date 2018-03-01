Грузчика аэропорта Благовещенска будут судить за кражу красной икры

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В Приамурье предстанет перед судом грузчик аэропорта Благовещенска. Мужчина обвиняется в краже красной икры из багажа. Преступление совершено в сентябре 2017 года.

По версии правоохранителей, грузчик осуществлял погрузку багажа пассажиров авиарейса. Он похитил из неупакованной сумки пассажира три контейнера с красной икрой весом один килограмм.

Виновность мужчины в краже была доказана. Уголовное дело в феврале 2018 года направили в суд, сообщает пресс-служба Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте.