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сегодня, 14:01 6

Грузчика аэропорта Благовещенска будут судить за кражу красной икры

Грузчика аэропорта Благовещенска будут судить за кражу красной икры
Фото: ladyspecial.ru

В Приамурье предстанет перед судом грузчик аэропорта Благовещенска. Мужчина обвиняется в краже красной икры из багажа. Преступление совершено в сентябре 2017 года.

По версии правоохранителей, грузчик осуществлял погрузку багажа пассажиров авиарейса. Он похитил из неупакованной сумки пассажира три контейнера с красной икрой весом один килограмм.

Виновность мужчины в краже была доказана. Уголовное дело в феврале 2018 года направили в суд, сообщает пресс-служба Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте.

Просмотров всего: 1278

#криминал #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • ay

    ay
    6 часов назад

    Икнулась икорка грузчику.

  • Sapsanische

    Sapsanische
    5 часов назад

    короче, сумки упаковывать надо

  • vertex

    vertex
    5 часов назад

  • Терапевт

    Терапевт
    4 часа назад

    Я у того кому принадлежала икра есть документы что он её легально купил в магазине? Может его тоже судить за браконьерство надо!

  • Казак

    Казак
    4 часа назад

    Sapsanische

    короче, сумки упаковывать надо



    Обязательно надо упаковывать. Замочки и завязки на собачках не помеха. Грузчики специально проверяют молнии на чемоданах на прочность или кидают что бы молнии на сумках разошлись. Мол так получилось, а пока собирают высматривают что можно умыкнуть.

  • serjio18

    serjio18
    22 минуты назад

    Путлера и его ближайших дружков за украденные миллиарды не судят и не осудят...

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