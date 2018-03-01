Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:19 3

Амурские КВНщики сняли вирусный ролик, чтобы позвать молодежь на выборы

Амурские КВНщики сняли вирусный ролик, чтобы позвать молодежь на выборы

Участники амурской лиги КВН «Союз» сняли ролик, призывающий молодежь идти на предстоящие мартовские выборы президента. За основу взяли вирусный ролик интернет-казино. По словам инициаторов, видео ориентировано на молодежь до 20 лет.

«Это такой прикольный, нестандартный, КВНовский ход. Сейчас все делают ролики про выборы с призывом идти голосовать. Наша цель – аудитория 18-20 лет, то есть та молодежь, на которую не действуют призывы идти голосовать за будущее страны – это все на них не действует. На них действует такая вот лабуда, которую мы сделали», – рассказал Сергей Бурмага, руководитель движения КВН по Амурской области.

По словам Сергея, снятый ролик – не пародия на уже существующие в Сети подобные призывы. «Это не пародия, а КВНовский ход, совмещение, парадокс. Мы смогли совместить выборы и рекламу казино и получить продукт – новый ролик для молодежи», – объяснил мужчина.

В основе концепции ролика – вирусная реклама интернет-казино, которая появляется при скачивании или просмотре фильмов онлайн. Амурским КВНщикам во время съемок помогали Общественно-культурный центр, студия танца «Траффик» и студия звукозаписи «13».

Молодежный призыв принять участие в выборах авторы распространяют по социальным сетям. Сам руководитель движения КВН в день выборов – 18 марта – будет находиться за пределами страны и воспользуется возможностью отдать свой голос на зарубежном участке.

Просмотров всего: 741

#выборы #жизнь #юмор

распечатать

Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • S kak $

    S kak $
    6 часов назад

    Почему все, что характеризуется словами "Амурский", "КВН" и "молодежь", получается таким постыдным?

  • nana404

    nana404
    6 часов назад

    Праздничный торт мой

  • Терапевт

    Терапевт
    5 часов назад

    S kak $

    Почему все, что характеризуется словами "Амурский", "КВН" и "молодежь", получается таким постыдным?



    А где вирус?

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Власть 7

Путин поставил задачу увеличить ВВП на душу населения в полтора раза

Общество 9

За 2017 год Приамурье потеряло 3,7 тысячи человек

Общество 14

От скорпиона до носорога: амурчане заводят, а потом отказываются от диких животных
Общество 2

«Довлатов», «Все деньги мира», «Со дна вершины»: кинопремьеры недели