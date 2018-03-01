Амурские КВНщики сняли вирусный ролик, чтобы позвать молодежь на выборы

Участники амурской лиги КВН «Союз» сняли ролик, призывающий молодежь идти на предстоящие мартовские выборы президента. За основу взяли вирусный ролик интернет-казино. По словам инициаторов, видео ориентировано на молодежь до 20 лет.

«Это такой прикольный, нестандартный, КВНовский ход. Сейчас все делают ролики про выборы с призывом идти голосовать. Наша цель – аудитория 18-20 лет, то есть та молодежь, на которую не действуют призывы идти голосовать за будущее страны – это все на них не действует. На них действует такая вот лабуда, которую мы сделали», – рассказал Сергей Бурмага, руководитель движения КВН по Амурской области.

По словам Сергея, снятый ролик – не пародия на уже существующие в Сети подобные призывы. «Это не пародия, а КВНовский ход, совмещение, парадокс. Мы смогли совместить выборы и рекламу казино и получить продукт – новый ролик для молодежи», – объяснил мужчина.

В основе концепции ролика – вирусная реклама интернет-казино, которая появляется при скачивании или просмотре фильмов онлайн. Амурским КВНщикам во время съемок помогали Общественно-культурный центр, студия танца «Траффик» и студия звукозаписи «13».

Молодежный призыв принять участие в выборах авторы распространяют по социальным сетям. Сам руководитель движения КВН в день выборов – 18 марта – будет находиться за пределами страны и воспользуется возможностью отдать свой голос на зарубежном участке.