Благовещенец получил два года строгого режима за кражу телефона

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Благовещенский городской суд вынес приговор жителю столицы Приамурья. Мужчина получил два года строгого режима за кражу мобильного телефона: суд учел рецидив.

Горожанин пошел на преступление в сентябре 2017 года. Мужчина направлялся через один из садовых участков. В то время он испытывал финансовые трудности, поэтому решил похитить мобильный телефон хозяйки участка, который лежал на складном столике. Мужчина осуществил свою задумку, его добычей стал телефон Lenovo стоимостью 12 тысяч рублей.

Горожанина судили. Он признал свою вину в преступлении и раскаялся. Суд, однако, установил, что благовещенец совершил кражу телефона в период условного осуждения по приговору мирового судьи от апреля 2016 года. Таким образом, мужчина был приговорен к двум годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его взяли под стражу в зале суда, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

Кроме того, с горожанина взыскали 12 тысяч рублей в пользу хозяйки телефона.