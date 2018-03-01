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сегодня, 13:31 4

Благовещенец получил два года строгого режима за кражу телефона

Благовещенец получил два года строгого режима за кражу телефона
Фото: gorodns.ru

Благовещенский городской суд вынес приговор жителю столицы Приамурья. Мужчина получил два года строгого режима за кражу мобильного телефона: суд учел рецидив.

Горожанин пошел на преступление в сентябре 2017 года. Мужчина направлялся через один из садовых участков. В то время он испытывал финансовые трудности, поэтому решил похитить мобильный телефон хозяйки участка, который лежал на складном столике. Мужчина осуществил свою задумку, его добычей стал телефон Lenovo стоимостью 12 тысяч рублей.

Горожанина судили. Он признал свою вину в преступлении и раскаялся. Суд, однако, установил, что благовещенец совершил кражу телефона в период условного осуждения по приговору мирового судьи от апреля 2016 года. Таким образом, мужчина был приговорен к двум годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его взяли под стражу в зале суда, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

Кроме того, с горожанина взыскали 12 тысяч рублей в пользу хозяйки телефона.

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#закон #криминал #происшествия #суды

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Комментарии
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  • White Wolf

    White Wolf
    7 часов назад

    Кража века!

  • Beverly

    Beverly
    1 час назад

    Вот такой закон в путинской РФии: чиновники воруют годами и миллиардами и получают ордена за заслугми, а чувак спер телефон и дали 2 года. Темные времена(

  • serjio18

    serjio18
    21 минута назад

    Путлера и его ближайших дружков за украденные миллиарды не судят и не осудят...

  • serjio18

    serjio18
    19 минут назад

    А кто их посадит? Они же памятники...

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