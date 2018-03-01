Без осадков, до минус 13: прогноз погоды в Амурской области на 2 марта

Фото: dogsecrets.ru

2 марта в Амурской области будет малооблачно, без осадков. Ветер с северо-запада разгонится до 4-9 метров в секунду. Температура в течение дня составит 8-13, местами по северу – около 15 градусов мороза.

В Благовещенске ночью облачно с прояснением. Ветер подует с севера со скоростью 5-10 метров в секунду. Уличные термометры покажут минус 17-19 градусов. Днём в областном центре будет малооблачно, осадков не ожидается. Скорость северо-западного ветра составит 3-8 метров в секунду. Температура воздуха будет держаться на отметках около минус 8 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Нина Гвоздкова