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Студентам АмГУ рассказали, как устроиться на крупные инвестпроекты

Студентам АмГУ рассказали, как устроиться на крупные инвестпроекты

В среду, 28 февраля, студенты АмГУ встретились с заместителем министра по развитию Дальнего Востока Артуром Ниязметовым, который посетил Амурскую область с рабочим визитом. 2 марта замминистра побывает в Циолковском.

Кроме него на встрече в АмГУ присутствовали с зампред областного правительства Андрей Донец, министр экономического развития Светлана Балова и мэр Благовещенска Валентина Калита.

Артур Ниязметов рассказал об итогах развития региона и планах государства на будущее. Студентов амурского университета интересовали шансы устроиться на работу на крупные предприятия, реализующие инвестиционные проекты в регионе и программы стажировок для амурских специалистов.

«Для работы на подобных высокотехнологичных предприятиях необходим определенный уровень знаний, потому что любая ошибка будет стоить жизни людей. Региональные власти, вузы региона и компании активно занимаются обучением специалистов для таких отраслей, как космонавтика, нефтехимия и газопереработка. В школах открываются специальные классы, в высших учебных заведениях – новые направления подготовки. Также в компании НИПИГАЗ сейчас проходят стажировку ребята вашего вуза. Скажу по личному опыту: для того чтобы пробиться, необходимо учиться и быть намного лучше других», – отметил Артур Ниязметов.

Студентов также интересовали вопросы расчета энерготарифов региона, реализация государственных программ по развитию Дальнего Востока и перспективы развития различных отраслей. Для ребят заместитель министра интересен как выходец из Амурской области, которых в свои 32 года достиг значительных профессиональных результатов.

1 марта замминистра встречается с руководителями предприятий и представителями общественных и молодежных организаций Благовещенска и Свободного. В пятницу, 2 марта, Артур Ниязметов отправится в Циолковский, сообщает пресс-служба областного минэкономразвития.

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#вузы #областная власть #экономика

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