Ищите торт, шлите фото и выигрывайте призы: Амур.life отмечает день рождения

В четверг, 1 марта, интернет-журнал Амур.life отмечает первый день рождения. За год его героями становились люди с интересной судьбой или совершившие необычный поступок. Он рассказывал, куда можно сходить вкусно поесть или громко попеть, как ориентироваться в интернет-пространстве.

Амур.life ходил по гостям и смотрел, кто как живет. Ностальгировал о былых временах. Проводил фотоконкурсы и выбирал самых-самых мужчин, детей, собак и так далее.

За прошедший год статьи на Амур.life просмотрели более одного миллиона раз.

«Годовалый ребенок в этом возрасте обычно уже начинает ходить. Вот и мы за этот год крепко встали на ноги. О нас узнали. Если раньше, когда мы говорили "Амур.life", многие спрашивали: "Что это?", то сейчас уже люди отвечают: "Конечно, знаем". Мы стараемся быть не такими как все. Стараемся посмотреть на привычные вещи под другим углом. Например, все пишут о том, как замечательно взлетает ракета, а нам интересно, как живут люди возле космодрома и нравится ли им это соседство. Или какие мысли в голове у девушки, которая позирует обнаженной для художников. Мы – разные: и развлекательные, и социальные. Но главное – мы стараемся писать о том, что людям интересно», – говорит редактор Амур.life Оксана Руденко.

В честь праздника Амур.life подготовил призы для своих читателей. Только один день, 1 марта, в статьях на Амур.life читатели могут найти изображение праздничного торта. В течение дня на сайте появится десять таких тортиков. Нашедшему первым нужно будет написать в комментариях к этой статье фразу «Праздничный торт мой». Первый, кто соберет все 10 тортов, получит приз – сертификат на 5 000 рублей на турбазу «Дача».

Бесплатную часовую фотосессию от Натальи Микрюковой получит тот, кто выиграет в конкурсе на свое самое смешное фото. Конкурс стартует 1 марта. Необходимо будет подписаться на аккаунт Амур.инфо, сделать собственное смешное фото и выложить под хэштегом #Амур.life. Фотографии принимаются до 12 марта, итоги редакция подведет 13 марта. Тот, чья фотография, по мнению редакции, окажется самой смешной, получит сертификат на фотосессию.

1 марта с 19:30 до 20:30 на Амур.life пройдет праздничный выпуск проекта «Прямой эфир». Гостями студии станут журналисты Амур.life. Для своих читателей они специально придумали больше десятка смешных, нелепых, необычных конкурсов. Кто будет смотреть эфир и угадывать, получит призы в виде сертификатов на пиццу, одежду, канцелярию, мойку машины, билеты на представление «Театра кошек Куклачева» и даже смогут выиграть вещи, которые нельзя купить в магазине. Конечно же, в перерывах между конкурсами журналисты будут отвечать на вопросы пользователей.

Эфир начнется в 19:30 и продлится до 20:30. Он будет идти на сайте Амур.life и в инстаграм-аккаунтах.

Вопросы можно задавать уже сейчас в комментариях к статье. Не пропустите эфир! Читайте Амур.life и узнаете много нового и интересного.