Первый день весны в Амурской области будет хмурым: прогноз погоды на 1 марта

Фото: kashamalasha.com

1 марта в Амурской области облачная с прояснениями погода, местами пройдет слабый и умеренный снег, слабая метель. Ветер дует с севера с порывами до 10-15 метров в секунду.

Температура воздуха составит 6-11 градусов ниже нуля, на севере – до 20-ти. На дорогах области местами сохраняется снежный накат. В Благовещенске облачно с прояснениями, ожидается слабый снег. Скорость северного ветра составит 8-13 метров в секунду. Уличные термометры покажут 7-9 градусов ниже нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Нина Гвоздкова