В массовом минировании, прокатившемся по России, обвинили хулиганов

Мотивом массового лжеминирования, затронувшего осенью 2017 года многие регионы России, стало простое хулиганство. Об этом заявил руководитель информационного центра Национального антитеррористического комитета Андрей Пржездомский.

«Мы впервые за многие годы отмечали вброс таких звонков, это потребовало большой мобилизации ресурсов, это вызывает у людей как тревогу, так и привыкание. И то, и другое плохо», – сказал Пржездомский.

Он отметил, что звонки были сделаны на современном уровне. К ответственности уже привлекли несколько человек – точное число Андрей Пржездомский называть не стал.

Волна анонимных звонков о минировании обрушилась на российские города в середине сентября 2017 года. О якобы заложенных бомбах в 3,5 тысячи объектов сообщали в 190 городах страны. Спецслужбы эвакуировали более 2,5 миллиона человек. Были заведены тысячи уголовных дел по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», сообщает NEWSru.com.

До Благовещенска волна лжеминирования докатилась 13 сентября прошлого года. В общей сложности неизвестные сообщили об угрозе взрывов на девяти объектах. Эвакуировать пришлось здание администрации Благовещенского района и Амурский областной Дом народного творчества, автовокзал, ТРЦ «Острова», школы № 13, 15 и 17, ТЦ «Бурхан» и аэропорт. Вторая волна нахлынула 29 декабря. Тогда эвакуацию пришлось проводить во «Флагмане», центральном универмаге, ТЦ «Реал» и «От и До», на Амурской ярмарке. Ни в одном из зданий подозрительных предметов в итоге обнаружено не было.

Тогда в спецслужбах предположили, что речь может идти о спланированной атаке с территории другого государства. Высказывалась версия о связи анонимных звонков с террористической группировкой «Исламское государство» (террористическая группировка, запрещенная в РФ). В декабре в МВД заявили, что большинство звонков поступило в российские города из «мест концентрации террористов в Сирии», а также с территории Турции, Украины, США, Канады, Узбекистана и Казахстана.

8 декабря Госдума одобрила в первом чтении законопроект, ужесточающий наказание за телефонный терроризм, – поправки в законодательство увеличивают максимальное наказание до 10 лет лишения свободы.