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сегодня, 07:21 3

МОК восстановил в правах Олимпийский комитет России

МОК восстановил в правах Олимпийский комитет России
Фото: REUTERS

Международный олимпийский комитет официально восстановил членство Олимпийского комитета России в организации. Ограничения действовали с 5 декабря 2017 года.

Права ОКР как члена международной олимпийской семьи восстановлены. Соответствующее письмо получил в среду глава Олимпийского комитета России Александр Жуков. Условие восстановления ОКР в правах было объявлено еще накануне закрытия Олимпийских игр в корейском Пхенчхане – если наши спортсмены окажутся «чистыми». Все российские атлеты, принимавшие участие в соревнованиях, прошли допинг-тесты и исследования подтвердили отсутствие в них каких-либо запрещенных веществ. На процедуру проверки проб уходит 72 часа

«ОКР полностью восстановлен в своих правах как член международной олимпийской семьи, он может снова пользоваться всеми правами и выполнять все обязанности. МОК может подтвердить, что все остальные результаты допинг-проб членов делегации олимпийских спортсменов из России являются отрицательными», – сказал Жуков.

Именно из-за временного отстранения ОКР на зимней Олимпиаде в Пхенчхане российские спортсмены участвовали в статусе «олимпийские атлеты из России» и выступали под олимпийским флагом, а на их форме отсутствовала национальная символика. Российская команда, даже с учетом того, что многие ее лидеры так и не получили приглашения на эти Игры, завоевала 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей Олимпиады.

Подводя итоги Олимпиады, Александр Жуков отметил: «Я горжусь и восхищаюсь нашей молодой командой, которая, невзирая на все трудности и неблагоприятные обстоятельства, сумела очень достойно выступить на Олимпийских играх». Об этом сообщает «Российская газета».

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#Олимпиада #спорт

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Комментарии
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  • fidel castro rus

    fidel castro rus
    1 час назад

    Не понял, а как же кёрлингист и бобслеистка?

  • DimonS

    DimonS
    1 час назад

    Восстановили до начала следующей олимпиады. Перед началом опять введут.

  • Братеев

    Братеев
    47 минут назад

    грязный спорт

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