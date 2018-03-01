Осваивать дальневосточные гектары, поросшие деревьями, станет проще

Рабочая группа экспертов Минвостокразвития РФ и Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке разработала предложения по изменению закона о дальневосточном гектаре. Они упростят освоение земельных участков.

Речь идет о землях, заросших деревьями и кустарником. В частности, предлагается в ряде случаев освободить людей от расходов на расчистку участка от растительности.

Проект подготовлен в соответствии с аналитикой по обращениям граждан на линию обратной связи программы «Дальневосточный гектар» и в электронную приемную Минвостокразвития России.

«Предлагается снять необходимость прохождения гражданином формальных процедур и соответствующих расходов в случаях, когда земля находится вне лесных угодий и, к примеру, относится к сельскохозяйственной категории Разработан алгоритм, учитывающий интересы всех сторон, как государства, так и гражданина, воспользовавшегося своим законным правом на дальневосточный гектар. Предложения в настоящий момент проходят согласования с ответственными ведомствами, после чего документ будет направлен в Государственную думу», – рассказал заместитель генерального директора Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Денис Кузин.

Как сообщает Минвостокразвития РФ, программа «Дальневосточный гектар» позволяет гражданину оформить землю дистанционно, через Интернет, без контакта с чиновниками и осваивать ее в соответствии с выбранным направлением деятельности. Однако отмечались случаи, когда сразу приступить к освоению земли в соответствии с ее категорией было невозможно – к примеру, полученный человеком земельный участок находился на землях сельскохозяйственного назначения, а по факту на участке росли деревья. В результате на гражданина ложилось оформление соответствующих документов и финансовые расходы на вырубку.

Этот кейс был представлен на встрече получателей дальневосточных гектаров с председателем правительства России Дмитрием Медведевым, который подчеркнул необходимость корректировки действующего законодательства.

«Я просил бы, естественно, и своих коллег тоже посмотреть на эту проблему. Это уж точно не задача того, кого вы называете гектарщиками. Потому что люди пришли, им государство говорит: держите ваш гектар, что хотите на нём, то и делайте, в рамках, естественно, целевого назначения той земли, которая вам предоставлена… Надо здесь разобраться», – подчеркнул он.

В настоящее время для получения разрешения на рубку деревьев для целевого освоения дальневосточного гектара, необходимо следовать трем основным алгоритмам в зависимости от типа участка. Если земельный участок располагается в лесном фонде, то рубка производится в соответствии с Лесным кодексом, законом о дальневосточном гектаре и соответствующим постановлением правительства РФ с обязательной подготовкой проекта освоения лесов.

Для удобства граждан на сайте Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке размещены типовые проекты освоения лесных участков. Документ подается в уполномоченный орган, выдавший участок, или через МФЦ «Мои документы». Второй вариант – если земельный участок находился в лесном фонде, но гражданин перевел его в рамках программы «Дальневосточный гектар» в другую категорию. В этом случае гражданину необходимо обращаться за разрешением на вырубку в орган, выдавший этот участок. Третий вариант – если земельный участок находился вне лесного фонда, тогда необходимо обратиться за получением разрешения на удаление древесно-кустарниковой растительности в местную администрацию или через МФЦ «Мои документы».