В Тынде вынесли приговор подросткам, поехавшим купаться на угнанной машине

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26 февраля 2018 года Тындинский районный суд вынес приговор троим жителям города, двое из которых несовершеннолетние – им 15 и 16 лет. Их признали виновными в угоне машины, на которой молодые люди поехали купаться. Оказалось, что один из них психически нездоров.

Ночью 6 июля 2017 года осужденные, находясь во дворе одного из домов по улице Депутатской, угнали автомобиль марки Toyota Sprinter. Купив спиртного, они поехали купаться за город на озеро. Под утро молодые люди вернулась в город, где их задержали сотрудники ГИБДД.

Суд при назначении наказания учел признание вины в совершении преступления, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а также наличие у одного из них психического расстройства.

В итоге одному несовершеннолетнему назначили наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, второму – 1 год 5 месяцев условно с испытательным сроком 2 года, а также направили на принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра.

Третьему угонщику суд назначил наказание с учетом имеющейся непогашенной судимости за ранее совершенное тяжкое преступление в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщает прокуратура Амурской области.