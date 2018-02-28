Амурские силовики сменили форму на самбовки

Полицейские, пограничники, сотрудники ФСБ, сотрудники Росгвардии и таможни, служебные приставы поучаствовали в соревнованиях по самбо. Турнир открыл спартакиаду «Динамо». Спортсмены из силовых структур посоревнуются в 12 видах спорта.

«Мы всегда готовы, но именно перед соревнованиями надо усиливать свою подготовку, физическую и профессиональную. Соперник сильный был, расслабляться нельзя, надо быть готовым ко всему, к любому исходу на ковре», – поделился сотрудник Благовещенской таможни Максим Малкин.

Соревнования по самбо проводили в память о Герое России Сергее Бондареве. Амурчанин работал в полиции и погиб 17 лет назад при исполнении служебных обязанностей в Чечне. В этих состязаниях на ковре сошлись более шестидесяти спортсменов. Соревновались они в разных весовых категориях.

«Самбо – такой вид спорта, требующий большой физической подготовки и хорошей дыхалки, чтобы выстоять те же пять минут, потому что очень тяжело. Соперник достойный попался, но, как говорится, победил сильнейший», – сказал инспектор ГИБДД УМВД России по Амурской области Александр Мельников.

Удача улыбнулась не всем, хотя силовики изо всех сил пытались набрать баллы за исполнение различных приёмов. На это им давалось пять минут.

«Я сделал бросок на один балл и удержание – на четыре. Соперник хороший, он сильный, но технически, наверное, не очень. Бросить было сложно и удержать», – отметил сотрудник УФССП России по Амурской области Юрий Команец.

Спортсмены бросали друг друга через бедро, делали подсечки и болевые приёмы. За происходящим следили болельщики.

Правоохранителям придётся соревноваться и в других видах спорта. Самбо открыло спартакиаду среди спортивных коллективов «Динамо».

«"Динамо" ведёт большую воспитательную и патриотическую, просветительскую работу среди правоохранителей. Сегодня открытие спартакиады. В неё входят 12 видов спорта», – рассказал начальник управления по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Благовещенска Дмитрий Кутека.

По итогам соревнований победу одержали сотрудники полиции. На втором месте оказались пограничники. Тройку победителей в соревнованиях по самбо замкнули росгвардейцы. Кто из силовиков окажется самым сильным, станет известно в конце года. Тогда завершится спартакиада.