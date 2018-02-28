В Амурской области определили сильнейших танкистов и мотострелков

Одновременно на двух полигонах в Амурской области состоялся этап конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск», где были выявлены сильнейшие танкисты и мотострелки Приамурского объединения ВВО. Для качественного отбора команд были проложены сложные маршруты трасс с препятствиями.

Маршрут проложили на незнакомой для команд местности со множеством естественных и искусственных препятствий. Длина трассы была увеличена до 7 километров. Дополнительные трудности для команд создавали низкие температуры, опускавшиеся до минус 30. Исходя из сложности маршрута, командам предстояло преодолеть значительно больше косогоров и гребенок.

В конкурсе приняли участие сильнейшие экипажи соединений, дислоцированных в Амурской области, Еврейской автономной области и Хабаровском крае. В итоге победы в «Танковом биатлоне» добилась команда соединения из Хабаровского края на танках Т-72Б3, а в «Суворовском натиске» оказались сильнее мотострелки на БМП-2 из Амурской области, сообщает пресс-служба ВВО.