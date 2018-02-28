Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 20:05 0

В отношении бывшего «Дальспецстроя» ввели процедуру внешнего наблюдения

В среду, 28 февраля, Арбитражный суд Хабаровского края ввел на 18 месяцев процедуру внешнего наблюдения в отношении главного военно-строительного управления № 6 (бывший «Дальспецстрой»). Об этом пишет dv.land со ссылкой на пресс-службу предприятия.

«Суд удовлетворил ходатайство временного управляющего Григория Удельного и вынес определение о введении внешнего управления. Восстановить платежеспособность предполагается за 18 месяцев, что соответствует стратегии Министерства обороны РФ в отношении предприятий, входивших в структуру Спецстроя России», – говорится в сообщении.

Внешним управляющим ГВСУ № 6 назначен Удельнов, член Центрального агентства арбитражных управляющих. Ранее предприятие погасило свыше 427 миллионов рублей своим сотрудникам, которые принимали участи в строительстве космодрома Восточный в Амурской области.

Изначально дирекция Восточного рассчитывала взыскать с «Дальспецстроя» 1,55 миллиарда рублей за нарушение сроков строительства. Однако предприятие признали банкротом. Позже его реорганизовали в Главное военно-строительное управление № 6. В итоге суд решил взыскать с бывшего «Дальспецстроя» сумму почти в 4 раза меньше, чем была указана в иске.

Просмотров всего: 92

#закон #космодром #космос

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

В Тынде вынесли приговор подросткам, поехавшим купаться на угнанной машине
Общество 1

Почти семь миллионов рублей долгов по зарплате выплатили амурчанам
Происшествия 10

Похитивший миллион рублей при строительстве Восточного отделался условным наказанием

Общество 2

В Екатеринославке за долгое устранение аварии коммунальщиков оштрафовали на 500 рублей