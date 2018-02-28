В отношении бывшего «Дальспецстроя» ввели процедуру внешнего наблюдения

«Суд удовлетворил ходатайство временного управляющего Григория Удельного и вынес определение о введении внешнего управления. Восстановить платежеспособность предполагается за 18 месяцев, что соответствует стратегии Министерства обороны РФ в отношении предприятий, входивших в структуру Спецстроя России», – говорится в сообщении.

Внешним управляющим ГВСУ № 6 назначен Удельнов, член Центрального агентства арбитражных управляющих. Ранее предприятие погасило свыше 427 миллионов рублей своим сотрудникам, которые принимали участи в строительстве космодрома Восточный в Амурской области.

Изначально дирекция Восточного рассчитывала взыскать с «Дальспецстроя» 1,55 миллиарда рублей за нарушение сроков строительства. Однако предприятие признали банкротом. Позже его реорганизовали в Главное военно-строительное управление № 6. В итоге суд решил взыскать с бывшего «Дальспецстроя» сумму почти в 4 раза меньше, чем была указана в иске.